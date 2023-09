¿De qué murió la mamá de Héctor Sandarti?: 'descansa en paz'

Héctor Sandarti, famoso conductor guatemalteco, dio a conocer la triste y sensible noticia de la muerte de su madre, la señora Gertie, la cual lamentablemente ocurrió a unos días de que cumpliera los 90 años.

Fue a través de tus redes sociales que Héctor Sandarti dio a conocer la noticia, detallando que su progenitora trascendió y se elevó en su casa de Guatemala. Esto lo comunicó mediante una serie de fotos y un conmovedor y lacrimógeno mensaje que le sacó una lágrima a más de uno de sus fans.

Héctor Sandarti detalló que su mamá falleció rodeada de todos sus hijos, pues todos se habían reunido en su natal Guatemala para celebrar el cumpleaños número 90 de Gertie… el cual lamentablemente no llegó.

“Hay fiesta en el cielo y mi Gertie ya está en presencia del Señor. Mi madre estaba a 4 días de cumplir 90 años, razón por la cual mis hermanas y yo decidimos juntarnos en Guatemala para celebrar su vida. Y si, tal parece que era lo que ella estaba esperando para irse tranquila y en paz”, señaló el famoso.

"Las circunstancias cambiaron, pero el motivo es el mismo. Hoy celebramos la vida de una mujer excepcional, que dejó huella en el corazón de todos los que la conocieron. Disfruta tu regreso a Casa mi viejita hermosa. La tristeza de ya no tenerte con nosotros solo la alivia la paz de Dios que hoy tenemos en nuestros corazones. Te amo mamá, descansa en paz", abundó.

Aunque Héctor Sandarti no reveló las causas de la muerte de su mamá, el pasado mayo contó en sus redes que fue a verla a Guatemala, pero que no lo reconoció debido a su enfermedad, la cual no reveló.

“Después de varios meses sin ver a mi Gertie, estoy aquí, pero su mente ya no logra reconocerme. Lo único que pude recibir hace unos días fue un rico apretón de sus manos que me hicieron pensar que en lo más profundo de su corazón sabía que era yo quien estaba a su lado. Afortunadamente al final de mi viaje, ocurrió el milagro…”, dijo.