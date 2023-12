Natalia Téllez confiesa que besó a su primo frente a su papá: 'hormona alborotada'

Natalia Téllez dejó claro que cuando le gana la hormona está dispuesta a recurrir al incesto con tal de satisfacer sus deseos carnales más profundos, pues confesó que una vez se besó con su primo y que su papá la cachó.

Así lo confesó en el Programa “Netas Divinas” emisión en la que suele compartir algunas de sus experiencias más turbias y polémicas, como cuando invitó a Paola Rojas a ser su pareja swinger.

Natalia Téllez Especial

Asimismo, Natalia contó que tuvo un romance con un hombre casi 10 años menor: “lo más que me han llevado son 6 años... pero tuve una pareja 9 años menor que yo y puedo decirles que fue una gran experiencia de la que jamás me voy a arrepentir, sí consideró que fue, no sólo una relación de la que no me arrepiento, sino que una experiencia de vida, fue una atracción física muy fuerte, fue una delicia”

Ahora, Natalia Téllez reveló que por culpa de “la hormona alborotada” se le hizo fácil el besar en los labios a su primo, pensando que nadie estaba mirando. Sin embargo, la famosa sintió el verdadero terror cuando descubrió que su papá la había visto cometiendo incesto labial y delicioso.

“Ya había contado que me besé con un primo, pero ya, ya, ya... me besé con un primo, ya lo había contado, fue enfrente de mi papá y me dejó una nota y una taza de café que decía ‘Natalita, sabes que me puedes contar todo’...”, narró apenada.

"Tener que contar esto otra vez es muy humillante, esa fue Natalita... fue cuando lo vio, esto sólo fue un beso, pero sí... tengo muchas historias de hormona alborotada, llámenme para más”, agregó Natalia aparentemente avergonzada de su pasado amoroso.