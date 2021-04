Ninel Conde evade hablar en el programa "Hoy" del proceso legal contra Larry Ramos

Ninel Conde fue la invitada especial esta mañana, en la trasmisión matutina del programa televisivo de variedades Hoy, que emite Televisa. A pesar de que iba a presentar su nuevo sencillo grabado al lado de Juan Magán, había mucha expectativa de conversar con ella acerca de su relación con el empresario Larry Ramos acusado de varios fraudes millonarios.

Como sabemos la boda de Ninel Conde se realizó en un contexto controvertible ya que el hombre de negocios colombiano, Larry Ramos, con quien ella unió su vida está enfrascado en un sonado proceso legal que puede desestabilizar sus finanzas. Sin embargo, la intérprete de “Te pesara” ha hecho caso omiso a todas las especulaciones, denuncias, cuestionamientos y rumores desplegados en los medios y las redes sociales sobre su actual pareja sentimental.

En cobertura con la prensa sólo habla de sus apariciones teatrales o del trabajo musical, nunca del matrimonio, a pesar de la insistencia de los reporteros. Se dice que, además de la supuesta estafa millonaria cometida por Ramos, la relación ha tenido altibajos, hasta la situación de que el colombiano ya no la acompaña en las grabaciones de sus videos musicales o en los compromisos de presentaciones y conciertos.

Los animadores de Hoy se desconcertaron cuando la actriz Ninel Conde develó sentirse en una situación embarazosa frente a las acotaciones que se formularon de su matrimonio; Arath de la Torre rompió el hielo e hizo referencia a los cinco meses de duración del casamiento con el empresario colombiano. La cantante esquivó el comentario.

“Sí fíjate que tres más la cuenta que yo. Ya cinco meses, la verdad es que bien, pero entre pandemia, el proyecto y tantas otras cosas como que se pasa todo muy rápido. No he tenido tiempo de vivirlo como se debiese, pero ya habrá tiempo”, dijo incomoda Ninel Conde, vocalista del popular tema “Tú me pones a pecar”.

Emisión donde se vio a Raúl Araiza muy nervioso en gestos reprobatorio al parecer por una pregunta lanzada por el prompter. Y es que se sabe que Ninel Conde ha preferido evadir toda clase de especulaciones o comentarios relacionados con su actual matrimonio: ahora también la señalan a ella como compinche de los aparentes estafas.

AG