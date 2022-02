Niurka humilla a Christian Nodal por los tatuajes que se hizo de Belinda

Belinda y Christian Nodal serán el tema de conversación de todo el año, motivo por el cual los famosos siempre van a opinar de su fallida relación; ahora fue el turno de Niurka, quien humilló al cantante por tatuarse en honor de su ahora ex.

En entrevista con los medios, Niurka emitió su opinión respecto a la ruptura de Belinda y Nodal e hizo énfasis en que el hijo de los presuntos defraudadores de Universal Music no debió tatuarse la cara en honor a la famosa.

“¿Qué creíste, que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande, tan grande que nunca iba a poder dejarte? ¿Cómo crees que ella va a sentir algún cargo de conciencia? Se vale que se arrepienta, pero también se vale que le digan: ‘que pende**’”, afirmó.

“Eres artista Nodal, eres una estrella. ¿Haz odio el dicho el dicho de: ‘En la cara no’? Pues nunca lo escuchaste. Eres una estrella ¿Cómo vas a opacar tu rostro?”, añadió la “Mujer escándalo”.

Finalmente, Niurka le recomendó a Belinda quedarse con el millonario anillo que le dio Nodal, pues de lo contrario el joven tendría que devolverle las “gozadas y manoseadas”.

“Que no se lo devuelva, mira no le devuelvas nada porque él no te puede devolver las gozadas, y las presumidas y las manoseadas. Yo dije: ‘Qué bueno que le regaló ese anillo de tres millones de dólares porque al rato con eso va a comprar su casa”, apuntó Niurka.

