Nodal y Cazzu son captados en una iglesia ¿bautizaron a su hija o se casaron? (VIDEO)

Christian Nodal y Cazzu están dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans malandrines de la cantante argentina, pues los famosos sorprendieron al ser captados en el interior de una iglesia, por lo que se ha especulado respecto a que si la pareja de artistas ingresó al templo católico a bautizar a su hija o casarse ante los ojos de la deidad judeocristiana.

Es ocurre en medio del furor que está causando en redes la canción “Cactus” de Belinda, en la cual la hija favorita de México le suelta tremendas indirectas no tan sutiles al novio charro de Cazzu, en el cual la también actriz revela algunas situaciones muy turbias que vivió cuando era pareja del intérprete de rancheras.

No obstante, Cazzu y Nodal decidieron olvidarse de la polémica, y fueron a confesar todos sus pecados a una iglesia católica, lo cual causó muchas preguntas entre los fans de la pareja. A los seguidores de Nodal no les extraña esto, pues no es nuevo para nadie que el cantante es un provinciano temeroso de dios con costumbres campiranas heredadas de su madre.

Sin embargo, los fans de Cazzu quedaron con la boca abierta, pues nadie creyó que la argentina fuera practicante de alguna religión, por el tipo de contenido que comparte, en especial las fotos en las que se exhibe teniendo relaciones sexuales con su pareja.

Los fans de la pareja perdieron la cabeza cuando se dio a conocer que en realidad Cazzu y Nodal asistieron a un evento religiosa en calidad de padrinos de bautizo de un bebé de la cual la identidad se desconoce hasta la fecha.

En el breve fragmento audiovisual que circula en redes sociales, se puede ver a Cazzu mientras le echa agua en la cabeza al niño en cuestión sobre la pila bautismal.

Esto causó la furia entre algunas personas, pues señalaron que en su religión para poder ser padrinos hay que estar casados, por lo cual dijeron que, o lo hicieron en secreto, o se brincaron y se burlaron de su fe.

“¿Es necesario estar casado para bautizar, o solo aplica para los pobres?”, “Aquí dándome cuenta que sólo los pobres tenemos que estar casados por la iglesia para poder bautizar”, “¿No se supone que los padrinos deben de estar casados por la iglesia? o solo si hay lana de por medio pueden ser padrinos”, lloraron los haters.