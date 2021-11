Novia de Octavio Ocaña cierra Instagram tras ser acusada de la muerte del actor

Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, tomó la drástica decisión de cerrar su cuenta de Instagram, luego de que diversos fans el actor la acusaron de estar vinculada al accidente donde el famoso perdió la vida.

Y es que hace unos días, Nerea había anunciado que eliminaría sus redes sociales, pues una gran cantidad de personas la acataban y culpaban de la muerte del actor. No obstante, siguió publicando contenido referente a Octavio Ocaña, lo cual hizo que diversas personas la señalaran de sólo querer fama.

“Ya no aguanto yo. Yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo y mucho menos puedo quedarme callada, entonces pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más”, dijo hace unos días Nerea Ocaña.

Pese a ello, la familia de Octavio Ocaña había salido a defender a la joven, argumentando que ella sí quería al famoso y que no era una oportunista.

rc