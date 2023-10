Paola Suárez revela entre lágrimas que sufre de una devastadora enfermedad: 'tengo miedo'

Paola Suárez, influencer integrante de Las Perdidas y amiga de Wendy Guevara, reveló devastada y entre lagrimas que le diagnosticaron una peligrosa enfermedad, que de no ser regulada y cuidada podría costarle la vida.

Fue a través de una transmisión que hizo por YouTube que Paola Suárez le reveló a sus fans que su calidad de vida está desmejorada y que debe de procurar cuidar su salud y tener buenos hábitos, de lo contrario podría tener graves repercusiones que podrían culminar en su deceso.

La famosa inició narrando que "comencé con muchos mareos y sangrados, también fuertes dolores de cabeza", por lo cual buscó en Google qué enfermedad coincidía con sus síntomas, cosa que es para nada recomendable, pues podría creer que tiene otro mal y automedicarse, poniendo más en peligro su vida.

"Busqué en internet los síntomas de la presión alta y los tenía todos", señaló, para después contar que decidió ir al hospital.

En el nosocomio, a Paola Suárez la llevaron a urgencias para hacerle “estudios de todo, hasta de resonancias".

"Me empezaron a meter suero, el chiste es que me puse muy bien, me chequé la presión y la traía súper alta, me dejaron toda la noche, me internaron estuve toda la noche”, abundó la famosa.

Tras todo ello, Paola Suarez dijo que el doctor la regañó porque, en efecto, tiene la presión alta y que su peso no es ideal, pues afecta negativamente su estado de salud: "Me siento muy mal, el doctor me regañó, me dijo que tengo sobrepeso; me he descuidado bastante de mi cuerpo".

Como tratamiento, a Paola Suarez le dieron todo un mes de todo el medicamento de la presión”, además d que reveló que se va a poner a hacer "cardio".

"Estoy asustada, tengo miedo, porque es la primera vez que me pasa esto, pero me dijeron que no me preocupara. Voy a estar en tratamiento como dos meses… Uno tiene que tocar fondo para tomar acciones”, finalizó.