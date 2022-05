¿Quién es Patricia Rivera, una de las supuestas amantes de Vicente Fernández?

La segunda temporada de “El Último Rey” de Vicente Fernández promete abundar en los supuestos “deslices” amorosos que tuvo Chente durante su matrimonio con Cuquita Abarca.

El final de la primera temporada se quedó en que Vicente Fernández le confiesa a Cuquita que supuestamente tuvo un hijo fuera del matrimonio con la reina de belleza y actriz Patricia Rivera.

¿Quién es Patricia Rivera, supuesta amante de Vicente Fernández?

Patricia Rivera y Vicente Fernández se conocieron en el año de 1978, cuando ambos participaron en la película “El Arracadas” y de acuerdo con los rumores iniciaron un romance.

Patricia Rivera gozaba de gran fama en el cine mexicano, sin embargo, decidió retirarse del espectáculo en el año de 1995. Su última aparición en la pantalla fue en la telenovela “Con toda el alma” de TV Azteca.

Patricia Rivera y Vicente Fernández en El Arracadas Foto: Especial

Patricia Rivera aseguró que tuvo un hijo con Vicente Fernández, llamado Rodrigo Fernández. Chente decidió reconocerlo y le dio el apellido de su familia, sin embargo, años después se enteró de que el joven no era en realidad su hijo.

En el año 2007, Vicente Fernández, tras el secuestro de su primogénito, solicitó un seguro antisecuestro para su familia, por lo que hicieron pruebas de sangre y ahí fue donde el cantante descubrió que Rodrigo realmente no era suyo.

De acuerdo con Patricia Rivera, quien habló en una entrevista para Ventaneando, Rodrigo nació en 1987.

Vicente Fernández expresó en entrevistas su decepción al enterarse de que el joven no era su hijo. “Claro que me duele, después de 18 años me dicen que no es mío”, dijo el cantante en una entrevista.

Actualmente Patricia Rivera vive en Morelos y se sabe que se sabe que se dedica a la administración de un hotel ecológico.