Paul Stanley no soporta que le piden bajar de peso en 'Hoy' y le dicen: 'te quejas y ni haz empezado'

Paul Stanley está pasando por el que quizás es uno de los momentos más vergonzosos de toda su vida, pues al conductor le exigieron en el programa Hoy que baje más de 10 kilos de peso, cosa que no le pareció y por la que protestó, pero lamentablemente todas sus negativas fueron usadas en su contra.

Todo sucedió durante el nuevo reto que se hizo en el programa Hoy, titulado acertadamente Reto 21, con el cual se busca incentivar al ejercicio y la vida fit.

Esta iniciativa ya desató polémicas, pues no sólo el matutino ya exhibió a Mariana Echeverría y la cantidad exacta de kilos que peso, sino que le dijeron a Paul Stanley que estaba muy gordo y que necesitaba ponerse a enflacar, cosa que no le gustó.

Y es que Paul Stanley le aconsejaron perder 12 kilos para cumplir su reto personal, sin embargo, esto no le agradó al famoso, pues dijo que al resto de sus compañeros les toca bajar menos kilos.

"A mí me dijo 12 de cintura y 12 kilos y a los más marranos que yo les puso seis kilos. A ver, ¿tú dime?", dijo todo furioso.

Ante ello, Daniela Fainus, la coach de Hoy en Reto 21, le dijo furiosa y de manera tajante que se deje de llorar y se ponga hacer ejercicio, pues es justo esa mentalidad de mediocres de sólo quejarse lo que le impide a las personas cumplir sus metas de verdad.

"Ponte a entrenar, ponte a comer bien para que te des cuenta que tu cuerpo es capaz de muchas cosas. En cuanto dices no puedo, tu cuerpo no va a poder. Empiezan a quejarse y ni siquiera han hecho ejercicio", sentenció Daniela.

Tania Rincón, quien esta bien fit, se burló un poco de la situación y le dijo a Paul: "El protagonista de esta historia nos tiene que decir que está pasando mi Paul, ¿sigues molesto?".

Ante lo cual, el famoso respondió: "No, no, ya no estoy molesto. Después de que me dieron mi dieta ya vi que voy a comer bien. Ayer me dijeron que voy a bajar 12 kilos y a otros les dijeron que tenían que bajar cuatro kilos".