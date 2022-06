Paulina Goto demanda a chofer de Uber por presunto intento de secuestro

Paulina Goto acusó hace poco menos de un mes a un chofer de Uber de intentar secuestrarla, ahora la famosa dio a conocer que inició un proceso legal en su contra, pues la compañía no hizo nada.

A través de un comunicado que subió a sus redes, Paula Goto volvió a contar cómo fue la aterradora experiencia que vivió a manos del chofer de Uber que hoy demanda.

“El conductor subió la ventana y activó el seguro para que no pudiera bajarla nuevamente. Le solicité respetuosamente que la bajara o le quitara el seguro para que pudiera hacerlo por mi cuenta; no obstante, se negó rotundamente, lo cual automáticamente me hizo sentir insegura con su respuesta”, narro.

“Le pedí que se orillara para que me pudiera bajar del automóvil, a lo que el conductor sólo contestó en tono serio, sarcástico y rotundo: ‘no te va a pasar nada’”, añadió, para después contar que abrió la puerta del carro y se lanzó de la unidad en movimiento.

Paulina Goto señaló que denunció al chofer con Uber, pero que la compañía se limitó a decirle que todo había sido un “desafortunado malentendido”, y dijo que si la empresa hubiera tomado en serio su acusación, el chofer “cuando menos ya no seguiría prestando sus servicio”.

Ante ello, la famosa optó por demandar al chofer de Uber: “He decidido presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, reiterando que mi principal intención es evitar que alguna otra persona pueda llegar a sentir o correr peligro”, destacó.

“Los invito a denunciar cualquier hecho que los haga sentirse inseguros, para evitar que personas como el conductor, sigan teniendo este tipo de actitudes que nadie debería de tolerar”, finalizó Paulina Goto.