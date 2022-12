Pedro Sola ventanea las cirugías estéticas de Daniel Bisogno: "Siempre le preguntamos cuánto cuestan"

Pedro Sola no se tocó el corazón y “ventaneó” a Daniel Bisogno, pues el tío de México dio detalles escabrosos sobre las cirugías de su compañero.

Fue en “Ventaneando” donde se hicieron tales revelaciones, justo cuando estaban comentando la nota de las cirugías estéticas de Angélica Rivera.

En dicha nota, Sofía Castro afirmó que ni ella ni si mamá la Gaviota se han operado la cara: "Les juro que ni mi mamá, ni yo, ni nadie de mi familia está en contra de las cirugías, ni del bótox, ni de los faciales, yo les diría 'mi mamá se hizo unos arreglitos y así para seguir bella', a mí, siendo su hija, me impresiona lo espectacular que está mi mamá sin hacerse nada, yo creo que es genética”.

"Algo que le benefició mucho es que a ella de chica nunca le dio el sol, nunca se asoleó la cara, nunca, nunca, nunca, no se duerme, maquillada, entonces espero que sea genética", agregó a lo que Pedrito Sola replicó: "en eso de la piel, tiene mucha razón, que la Gaviota no se asolea nunca en la vida, por eso tiene ese cutis”.

Por su parte, Daniel Bisogno señaló que "los dientes se los arregló, se puso carillas", a lo que Pedro Sola contestó: "Pues mira, yo siempre he creído que es una mujer muy hermosa, la vez que la tuvimos de cerca, que fuimos a los Pinos con ella, es preciosa... Pero es como si tuviera siete filtros".

Daniel Bisogno agregó: "son los filtros, pero alguna cosita sí se hizo, hizo bien", a lo que Pedro Sola le reviró: "hizo bien, si uno no ha parado de meterse bótox y hialurónicos".

Fue entonces cuando Rosario Murrieta inició la “ventilación” de las cirugías estéticas de Bisogno: "¿No ves que a Dani siempre le preguntamos cuánto cuesta cada cosa?".

Daniel Bisogno reconoció que se ha metido navaja en la cara: "sí y hoy les doy información porque al rato voy a ver qué nuevo hay en el catálogo... el bótox navideño, ¿no? Es el regalo de Navidad, porque mira, ya cuando se marca… "No me he puesto en un año, más de un año".

Finalmente, Pedrito Sola lo “ventaneó” sin piedad: “pues ponte un Diurex… Pero se supone que ya después de ponerse el ácido hialurónico como tú, desde hace 17 años, pues ya te quedas así... Ponte las liguitas".