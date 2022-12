¿Qué ser querido de Maite Perroni murió?: "Espero hayas sido muy feliz"

Maite Perroni está completamente devastada, de luto y sumida en la depresión, pues murió inesperadamente un de sus seres más queridos en la vida.

Fue a través de su Instagram que Maite Perroni dio a conocer la triste noticia a través de un conmovedor video con el que recordó sus mejores momentos con su ser ahora muerto.

Y es que la RBD decidió dedicarle un largo y lacrimógeno mensaje a su perrito que murió.

“Uffffffff 💔 si que duele!!! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor. Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño”, inició en su mensaje.

“Espero que hayas sido muy feliz con esta familia q se derretía de amor por ti. Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas, que desde que llego a mi vida me hizo feliz. Te amo Sancho panzón para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”, agregó la famosa sobre la muerte de su perro.