Sergio Vega, bajista de Deftones, abandona la banda: "No podía crecer"

Hoy es un día muy triste para los fans de los Deftones, pue su bajista Sergio Vega anunció que abandona la banda tras 12 años, pues afirmó que no podrá crecer dentro de ella.

En un video, Sergio Vega remarcó que se salió de los Deftones pues nunca fue un miembro oficial de la banda, sino un colaborador externo.

“Trabajé 12 años con la banda y al inicio de cada nuevo disco, preguntaba sobre hacerme un miembro oficial, pero a cambio siempre me mejoraban el contrato”, inició Sergio Vega en sus palabras.

“Un día me llamaron con una situación interna de la banda y me preguntaron si estaba comprometido y si podía viajar a Los Ángeles para que resolviéramos la situación. Yo les dije que sí y que luego viéramos mi tema, pero que no podía volver a mi antiguo contrato", agregó.

No obstante, Sergio Vega fue ninguneado por el resto de los Deftones: “Un par de días después recibí un mail de su abogado diciéndome que la oferta había sido retirada y que me deseaban lo mejor. Era claro de que no había oportunidad para crecer”, concluyó.

Desde 2021 se especulaba que Sergio Vega iba a salir de los Deftones, pues el bajista no aparecía en la nueva foto oficial de la banda en Spotify.

