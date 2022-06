¿Shakira le dedicó "Te felicito" a Piqué por infiel?

La noticia de que Shakira supuestamente sufrió una infidelidad de Piqué tiene devastados a todos sus fans, motivo por el cual aseguran que la colombiano le dedicó la dolida canción “Te felicito”.

De acuerdo con las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, fuentes cercanas a la pareja aseguran que Shakira y Gerard Piqué están pasando por una crisis, pues presuntamente el deportista le fue infiel a la famosa, y ella lo cachó.

“Lo que me comentan a mí, según sus fuentes, me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron.

Fans afirman que Shakira le dedicó a Piqué “Te felicito”, canción en la que colabora con Rauw Alejandro y que lanzó en abril de este año.

¿Qué dice Shakira en "Te felicito"?

Y es que el tema inicia hablando sobre una persona que lo da todo por su relación; no obstante, ese romance fracasa pues el amor no fue recíproco.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dice la letra.

¿Y si Shakira escribió ‘Te Felicito’ para Piqué? 💔😭 pic.twitter.com/qsszA8l9bK — WWSHAK (@WWSHAK) June 1, 2022

Asimismo, fans aseguran que Shakira plasma el dolor de descubrir la infidelidad, pues la canción dice que la trató como a otra de su “antojos”.

“Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti; y, ahora, resulta que lo sientes”, dice el tema.