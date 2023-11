Tiran a Lyn May en media coreografía y amenza con demandar: 'si muero son testigos' (VIDEO)

Lyn May, de 70 años, está dando mucho de qué hablar, pues a la famosa la tiraron durante una coreografía, recibiendo así un fuertísimo golpe, por el cual está considerando emprender acciones legales en contra del que considera responsable.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que aparece Lyn May ensayando una coreografía en una de las locaciones de la película “Grandes Hits”, la cual estaba a cargo de Mario Bezares, la mano derecha del productor de la cinta.

En el clip se ve cómo Lyn May está bailando con un caballero, tras lo cual cambia de pareja, este último sujeto la carga, per en vez de hacer bien el paso la deja caer, lo cual ocasiona que se de un fuerte golpe en la espalda y en la nuca.

En una entrevista posterior, Lyn May contó que sólo sintió un fuerte golpe por lo sucedido y no se preocupó, pero cuando vio el video su pensamiento cambió.

En una charla con “Sale el Sol”, Lyn May afirmó que todo fue culpa de Mario Bezares, por haber contratado al bailarín que la tiró, pues no se cercioró que fuera profesional. Por ese motivo dijo que lo va a demandar.

“Él se va a quedar de responsable si me pasa algo. Fue el encargado de la coreografía, la mano derecha del productor, por eso estoy demandando a Mario porque no tuvo la precaución de meter a un bailarín, sino que metió a un luchador”, sentenció.

“Lo que no le perdono es que diga que yo tengo la culpa. El luchador iba viendo al piso, no me iba viendo a mí porque tenía nervios. Él después me dijo: perdóneme señora, no fue culpa mía, tenía muchos nervios”, contó.

Por ello, Lyn May aseguró que teme morir por alguna secuela que le pueda dejar el golpe, por lo que espera que Mario Bezares se responsabilice por lo que le pueda pasar.

“Qué tal si en unos meses me pasa algo, me sale un tumor en la cabeza o algo. Hay muchas personas, entre ellas mi mamá, que tienen miedo que me pase algo en la cabeza”, sentenció.

“Estoy muy bien. Si yo me muero ustedes son testigos que yo no tuve la culpa”, finalizó.