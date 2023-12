¿Cuál era la última voluntad de Rossy Mendoza?

Rossy Mendoza, famosa actriz mexicana del cine de ficheras y vedette, murió la tarde de este viernes 29 de diciembre a los 80 años de edad, devastando a la farándula mexicana, especialmente a Lyn May, quien la consideraba como su hermana.

Cabe recordar que en agosto pasado, la querida actriz sufrió una devastadora caída, que le afectó su cadera y fémur, y que comenzó el deterioro de su salud. Fue internada el 15 de diciembre de emergencia por el tejido muerto que tenía en su cuerpo.

Lamentablemente, presentó complicaciones de salud, como problemas de corazón, los cuales se sumaron al neurolupus con el que luchaba y una trombosis pulmonar. Tristemente murió antes de ver el Año Nuevo 2024.

Lamentamos la pérdida de Rossy Mendoza, reconocida figura del cine, teatro y televisión mexicana durante las décadas de los 70 y 80.



Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles.

Ésta es la última voluntad de Rossy Mendoza

Al darse a conocer la noticia de su muerte, miles de mexicanos lloraron la pérdida, en especial su amiga Lyn May, quien afirmó que nada en el mundo podrá aliviar el dolor que le causó la pérdida de su hermana.

“Las palabras no son suficientes para expresar el dolor que me provoca la muerte de Rossy Mendoza, mi hermana, mi colega, mi compañera de vida. Para el resto del mundo Rossy era una estrella", escribió Lyn May en su Instagram con algunas fotos junto a Rossy.

Asimismo, Lyn May describió a Rossy Mendoza como una mujer "hermosa y talentosa que triunfo como vedette". Añadió que para ella, la querida actriz mexicana era como una hermana para ella, por lo que su muerte le deja un gran vacío en su corazón que no podrá ser llenado por anda.

"Para mí era parte de mi familia. Empezamos nuestra amistad siendo unas jovencitas y tuvimos la fortuna de crecer y triunfar juntas” agregó Lyn May.

Asimismo, en una entrevista con “De Primera Mano” Lyn May le mandó otro mensaje de despedida a Rossy Mendoza, además de que reveló cuál era su última voluntad.

“Muy triste, todavía estamos con ella, se va una estrella, una gran estrella que hizo muchas películas, estuvo con los mejores actores de México, se merece muchos homenajes, yo la quiero mucho porque ella y yo fuimos como hermanas, estuvimos en las buenas y en las malas, aquí en el hospital yo le bailaba y ella cantaba, tengo muchos recuerdos con ella, las Navidades nos la pasábamos juntas, nunca la voy a olvidar y le digo: ‘Rossy, al ratito te sigo yo’”, comentó Lyn.

Respecto a cuál fue la última voluntad de su querida Rossy Mendoza, Lyn May reveló que antes de morir le solicitó a sus seres queridos que cremaran su cuerpo y tiraran sus cenizas en el mar.

“Ella quería que la cremaran y que la pusieran en una playa, en el mar, igual que yo porque somos de mar, somos de playa”, narró.