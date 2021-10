Corona Capital y Vive Latino pedirán certificado de vacunación o prueba COVID de laboratorio "autorizado"

Estamos a nada de iniciar la nueva era de los conciertos y festivales musicales, pero no todos podrán ser parte de ella, pues OCESA reveló que para poder asistir a alguno de sus eventos masivos, como el Corona Capital 2021, el público tendrá que estar vacunado contra el COVID o deberá llevar una prueba negativa.

Los eventos con los que OCESA planea revivir a los festivales musicales en México son el Corona Capital (20 y 21 de noviembre), el Flow Fest (27 de noviembre) y el Vive Latino (2022).

#CoronaCapital 2021

20 y 21 de noviembre.#PreventaCitibanamex: 16 y 17 de septiembre. pic.twitter.com/fyi26NBDAg — Corona Capital (@CoronaCapital) September 13, 2021

Y es que a través de la página oficial del Corona Capital se dieron a conocer los lineamientos sanitarios que la gente debe seguir para asistir, mismos que muy probablemente sean implementados en los demás festivales.

La página del Corona Capital especifica que, además del boleto e identificación oficial, quienes quieran ir deberán llevar su constancia de vacunación completa o una prueba COVID negativa de antígenos o PCR realizada por un laboratorio privado y no mayor a 72 horas.

Por si fuera poco, OCESA señaló en la página del Corona Capital que las pruebas COVID no pueden ser realizadas en cualquier laboratorio, sino únicamente en los “autorizados”.

¡@zoetheband recorrerá el país con su gira Sonidos de Karmática Resonancia en el 2022! #PreventaCitibanamex: 8 y 9 de octubre por la Red @Ticketmaster_Me y sistemas @eticket. Venta general a partir del 10 de octubre. pic.twitter.com/wf2xIxlnhX — Vive Latino (@vivelatino) October 6, 2021

“En las próximas fechas daremos a conocer mayores detalles sobre los laboratorios privados autorizados; así como aquellos que estén dispuestos a otorgarte un precio especial para la prueba de COVID”.

Con estas medias todo parece apuntar a que muchas personas podrían optar por no asistir a dichos festivales, pues un sector de la población no desea vacunarse, además de que muchas otras no querrán hacer el gasto extra de la prueba COVID.