YosStop le dice mentirosa a Pati Chapoy y afirma que no cobra por entrevistas

YosStop despotricó en contra de Pati Chapoy, pues aseguró que la periodista miente, pues ella no cobra un millón de pesos por dar una entrevista.

Y es que al poco tiempo de que YosStop salió de la cárcel, Pati Chapoy afirmó que intentó pacta una entra entrevista con la youtuber, pero que su equipo le pidió a la comunicadora que pagara un millón de pesos.

“Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares por una entrevista, ¡es una barbaridad!, si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos”, señaló Chapoy.

A un mes de dejar el penal de Santa Martha Acatitla, YosStop salió a negar los señalamientos de la periodista de farándula y decir que se crearon muchos rumores sobre ella.

“A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta”, afirmó YosStop.

Finalmente, la famosa señaló que, después de haber estado en la cárcel, lo que menos le importa es que hablen de ella.

“Pero ¿para qué hacen eso? No pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa”, apuntó Yosstop.

