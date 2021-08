Yuya revela cómo se enteró que estaba embarazada: "Quedé en shock"

Yuya será mamá dentro de muy poco, motivo por el cual la youtuber decidió contarle a sus fans cómo fue que se enteró que estaba embarazada, noticia que aseguró la hizo entrar en shock.

Fue a través de un video que Yuya respondió algunas de las preguntas que sus seguidores le hicieron respecto a su embarazo y su próxima faceta como mamá.

En su video, Yuya aseguró que siempre sintió que su bebé, al cual ya bautizó como Mar, era un niño:

“Yo siempre sentía que Mar era niño, ni siquiera tuve duda. Yo siempre le hablaba de bebecillo y no sé por qué siempre sentí que Mar era un niño”, dijo.

Así se enteró Yuya que estaba embarazada

Yuya contó que algunos de sus primeros síntomas de su embarazo eran que sentía muchos ascos, sueño y que únicamente vomitó una vez.

“No aguantaba los perfumes, los primeros meses fueron los más extraños y después como ave fénix resucité y esperé tres meses para decirle a la mayoría de mis seres y fue un poco complicado porque no le platicaba a nadie cómo me sentía. Ahora me empieza a doler la cadera, las bubis que están más sensibles que nada en la vida, pero he intentado mantenerme en movimiento para sentirme bien”, agregó.

Por si fuera poco, Yuya narró que entró en shock cuando se enteró que estaba embarazada, cosa que ya sospechaba.

“Compré una prueba de esas que son como medio de dudosa procedencia, me hice la prueba, la vi y salió negativa, pero al paso de los días me seguía sintiendo de la misma manera, muy extraña, de nuevo me compré una prueba que te dice cuantas semanas y más de tres semanas decía. Quedé en shock, daba vueltas por toda la casa, se me hacía algo hermoso, demasiado shockeante”, afirmó.