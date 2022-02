Zendaya enamora con sus outfits playeros en su primer comercial del Super Bowl 2022

No cabe duda de que Zendaya es una de las actrices más cotizadas del momento, motivo por el cual no es sorpresa que la hayan contratado para un comercial del Super Bowl; no obstante, la famosa dejó al mundo con la boca abierta por la manera en la que aparece en el anuncio.

Zendaya protagoniza un anuncio de Squarespace, el cual está inspirado en el clásico trabalenguas “Sally Sells Seashells”.

En el clip, Zendaya interpreta a la famosa Sally, quien tiene en la playa un negocio de venta de conchas que quiere hacer crecer.

Durante el anuncio, Zendaya luce una serie de diversos vestidos playeros que, además de ser sumamente elegantes, remarcan y lucen su belleza.

El comercial de Zendaya se estranará durante el primer cuarto del Super Bowl, pero ya lo puedes disfrutar en YouTube.

