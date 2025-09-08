Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en Nezahualcóyotl el 15 de septiembre para el Grito?

Para celebrar las fiestas patrias, las principales plazas públicas del país reúnen a miles de personas en la antesala a la conmemoración de uno de los eventos más emblemáticos en la historia de México: el inicio de la Independencia de México.

La noche del 15 de septiembre, a lo largo y ancho de la República, gobernantes a nivel federal, estatal y municipal encabezan la ceremonia del Grito de Independencia, para, con el repique de las campanas y vítores a los héroes de la patria, conmemorar el inicio de la gesta emancipadora ocurrida hace 215 años.

El 15 y 16 de septiembre, las calles se pintan de verde, blanco y rojo. ı Foto: Cuartoscuro

La fiesta nacional también se vive en familia, con platillos típicos, antojitos, música y fuegos artificiales que ponen ritmo y color a la celebración de la Independencia.

Este 2025, para amenizar las fiestas patrias, el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, alista la presentación de una conocida agrupación del regional mexicano con más de tres décadas de trayectoria.

¿Qué artista se presentará en Nezahualcóyotl el 15 de septiembre?

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl ha confirmado la presentación de la Banda Pequeños Musical, originaria del estado de Jalisco.

Aunque la celebración arranca a las 18:00 horas, está previsto que el show de agrupación inicie a las 23:00 horas en la Explanada del Palacio Municipal, según su calendario de presentaciones.

Antes, a las 20:00 horas, Pequeños Musical se presentará en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Se trata del único grupo musical confirmado al momento, aunque se espera la participación de más artistas en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl.

Integrantes de la Banda Pequeños Musical también invitaron a nezahualcoyotlenses al evento en la explanada municipal, o Plaza Unión de Fuerzas, ubicada sobre la Avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez.

“¡Festejaremos la Independencia de México con Pequeños Musical! Este próximo lunes 15 de septiembre en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl nos acompaña la Banda Pequeños Musical para celebrar juntos nuestras fiestas patrias. ¡Les esperamos!“, convocó el presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo.

Cartelera de otros municipios para las Fiestas Patrias

Si quieres saber qué artistas se presentarán en el Estado de México y la Ciudad de México, en La Razón te decimos los municipios y alcaldías que han confirmado su cartelera para celebrar la Independencia:

