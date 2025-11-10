Detienen a director de la policía de Jalapa, Tabasco, por vínculos con ‘La Barredora’

El funcionario y policías estarían relacionados con el asesinato de tres mujeres

Miguel Luciano “N”, director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, fue detenido junto con cinco agentes por presuntamente tener vínculos con el grupo criminal de “La Barredora”.

En conferencia de prensa el gobernador de Tabasco, Javier May confirmó que este fin de semana durante un operativo fueron detenidos 51 generadores de violencia, entre ellas el mando policial y cinco agentes.

El funcionario fue detenido el domingo en Jalapa en una localidad ubicada a 44 kilómetros de Villahermosa por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT), comando de élite integrado por fuerzas estatales y federales.

De acuerdo con fuentes policíacas, Miguel Luciano “N” estaba relacionado con un jefe regional de “La Barredora” identificado como “El Mosca” o “El 70”.

De igual manera el funcionario y policías estarían relacionados con el asesinato de tres mujeres en la colonia El Castaño en municipio de Macuspana ocurrido este domingo.

Más tarde, el alcalde de Macuspana, Gaspar Díaz Falcón, informó sobre los asesinatos a medios locales que se llevó a cabo la detención de dos personas presuntamente responsables del ataque contra las mujeres.

De igual forma se explicó que una de las líneas de investigación activas sugiere que el ataque fue debido a un “ajuste de cuentas” entre grupos criminales.

Por otra parte, un operativo de alto impacto en Tabasco culminó con la captura de 20 personas vinculadas a una célula delictiva que operaba en la región, incluyendo a Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como cabecilla del grupo criminal, y cuatro elementos de la policía municipal que presuntamente colaboraban con la organización.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó a través de sus redes sociales: “Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia”.

En un operativo conjunto en Tabasco, autoridades federales y del estado, detuvieron a 20 personas relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como líder de esta célula criminal, así como cuatro policías municipales.

