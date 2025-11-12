Michoacán listo para recibir a Harfuch y Trevilla para reforzar la seguridad: Ramírez Bedolla

El estado de Michoacán se encuentra listo para recibir el día de mañana al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, a fin de implementar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia de seguridad, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que, ambos funcionarios visitarán la capital michoacana y Uruapan, donde se definirán acciones específicas de reforzamiento a la estrategia, como es el caso de la Operación Paricutín, que contempla el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, y Guardia Nacional, estado de fuerza que se verá fortalecido con los efectivos de la Guardia Civil y de la Fiscalía estatal.

“En Michoacán estamos convencidos de que la estrecha coordinación con García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, dará resultados importantes de combate a la incidencia delictiva, con detenciones de líderes criminales, garantizando así la protección de las y los michoacanos”, detalló el mandatario estatal.

Ramírez Bedolla enfatizó que, el Plan Michoacán es una estrategia integral basada en acciones de inteligencia, que prioriza el respeto a los derechos humanos y labores contundentes contra objetivos delincuenciales.

Resaltó que el refuerzo al equipamiento para este programa establece cinco helicópteros, un sistema aéreo no tripulado, 18 drones, 43 sistemas antidron, cinco células contra explosivos, dos células de investigación, tres vehículos desminadores, así como mil 031 vehículos militares.

