Omar García Harfuch visitará Michoacán este jueves: Alfredo Ramírez Bedolla

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estará en Morelia, Michoacán, este jueves 13 de noviembre, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Lo anterior, como parte del “Plan Michoacán para la Paz y Justicia”, que además del reforzar la seguridad en la entidad con más de 12 mil elementos federales, contempla reuniones con el Gabinete de Seguridad.

El pasado 10 de noviembre, durante la presentación del plan, Harfuch adelantó su visita varios municipios de Michoacán, entre ellos Uruapan, donde el 1 de noviembre fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, al que relevó su viuda, Grecia Quiroz García, quien solicitó la visita del Gabinete de Seguridad.

cehr