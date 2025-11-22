Aseguran más de 10 kilos de fentanilo y cocaína ocultos en un carrito de helados en Michoacán

Aseguran empaques con cocaína y fentanilo en empresa de paquetería de Michoacán.

Autoridades federales incautaron poco más de 10 kilógramos de fentanilo y cocaína ocultos en un carrito de helados durante una revisión a una empresa de paquetería al norte del estado de Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el aseguramiento ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la carretera Morelia–Salamanca, a la altura del del municipio de Tarímbaro.

En el sitio, agentes federales, con apoyo de un binomio canino, localizaron 4 kilos 850 gramos de cocaína y 5 kilos 380 gramos de fentanilo, empaquetados en envoltorios de plástico y escondidos dentro de un carrito de helados con caja refrigerada.

Un binomio canino apoyó en localizar la droga. ı Foto: FGR

La FGR precisó que el decomiso forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que el Gobierno Federal puso en marcha el 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Añadió que abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud, y que en las acciones participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó la destrucción de dos campamentos en el municipio de Uruapan, presuntamente vinculados con una célula delictiva, ubicados.

Detalló que también fueron asegurados 5 kilogramos de metanfetamina y un vehículo Jeep con reporte de robo, que quedó a disposición de la autoridad competente.

Lo anterior, como parte de la Operación Paricutín, la estrategia de seguridad implementada dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que implica el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como mil 781 de la Marina para realizar operaciones en los puertos de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

