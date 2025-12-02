Auditorio Telmex: Cartelera de conciertos y eventos para diciembre 2025

El Auditorio Telmex es uno de los lugares más populares en Guadalajara para recibir en su escenario a diversos artistas, y durante diciembre tendrá a distintos artistas que darán espectáculos en esta época de festividades.
El Auditorio Telmex está ubicado en la colonia Industrial Belenes en Obreros de Cananea número 747 de Guadalaja, Jalisco, y sus taquillas están abiertas de lunes a viernes desde las 10:00 horas hasta las 19:00 horas, mientras que los sabados están abiertas desde 11:00 horas hasta las 18:00 horas.
Este recinto es el primer edificio que insentiva el desarrollo del Centro Cultural Universitario, fue inaugurado en 2007 y el diseño fue realizado por José de Arimatea Moyao.
La capacidad que tiene el Auditorio Telmex depende de cada uno de los eventos, pues en ocasiones el aforo va desde las 2 mil 658 personas, y en otros eventos puede tener un aforo disponible para 11 mil 500 pesonas.
Esto se debe a que este recinto cuenta con mamparas y muros que pueden moverse para ampliar o reducir el aforo, y a su vez, este espacio cuenta con un escenario que tiene plataformas mecánicas que pueden adaptarse a las necesidades del espectáculo que se va a dar.
Cartelera de conciertos y eventos de diciembre 2025 del Auditorio Telmex
Este viernes 5 de diciembre la cantante y actriz argentina Flor Bertotti, conocida por participar en series como Floricienta, Ninó, Guapas y Son Amores, dará un concerto como parte del tour Otra Vuelta a las 21:00 horas.
El domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas se presentará el grupo musical infantil Picus, mientras que el miércoles 10 de diciembre el grupo The Rasmus se presentará a las 21:00 horas.
El viernes 12 de diciembre el payaso Brincos Dieras se presentará a las 21:00 horas, y el sábado 13 de diciembre se presentará el cantautor de música regional mexicana, Tombochio, a las 21:00 horas.
El miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas se presentarán en conjunto la banda de rock estadounidense Toto y el cantautor estadounidense Christopher Cross, y este evento ya tiene poca disponibilidad de entradas, que van desde los 950 hasta los mil 120 pesos.
Hasta el momento estos son todos los eventos que tiene disponibles para diciembre el Auditorio Telmex de Guadalajara, y los boletos pueden ser adquiridos tanto en taquillas o a través de Ticketmaster.
