Auditorio Telmex: Cartelera de conciertos y eventos para diciembre 2025

El Auditorio Telmex es uno de los lugares más populares en Guadalajara para recibir en su escenario a diversos artistas, y durante diciembre tendrá a distintos artistas que darán espectáculos en esta época de festividades.

El Auditorio Telmex está ubicado en la colonia Industrial Belenes en Obreros de Cananea número 747 de Guadalaja, Jalisco, y sus taquillas están abiertas de lunes a viernes desde las 10:00 horas hasta las 19:00 horas, mientras que los sabados están abiertas desde 11:00 horas hasta las 18:00 horas.

Este recinto es el primer edificio que insentiva el desarrollo del Centro Cultural Universitario, fue inaugurado en 2007 y el diseño fue realizado por José de Arimatea Moyao.

La capacidad que tiene el Auditorio Telmex depende de cada uno de los eventos, pues en ocasiones el aforo va desde las 2 mil 658 personas, y en otros eventos puede tener un aforo disponible para 11 mil 500 pesonas.

Esto se debe a que este recinto cuenta con mamparas y muros que pueden moverse para ampliar o reducir el aforo, y a su vez, este espacio cuenta con un escenario que tiene plataformas mecánicas que pueden adaptarse a las necesidades del espectáculo que se va a dar.

Auditorio Telmex cartelera de diciembre ı Foto: Especial

Cartelera de conciertos y eventos de diciembre 2025 del Auditorio Telmex

Este viernes 5 de diciembre la cantante y actriz argentina Flor Bertotti, conocida por participar en series como Floricienta, Ninó, Guapas y Son Amores, dará un concerto como parte del tour Otra Vuelta a las 21:00 horas.

El domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas se presentará el grupo musical infantil Picus, mientras que el miércoles 10 de diciembre el grupo The Rasmus se presentará a las 21:00 horas.

El viernes 12 de diciembre el payaso Brincos Dieras se presentará a las 21:00 horas, y el sábado 13 de diciembre se presentará el cantautor de música regional mexicana, Tombochio, a las 21:00 horas.

El miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas se presentarán en conjunto la banda de rock estadounidense Toto y el cantautor estadounidense Christopher Cross, y este evento ya tiene poca disponibilidad de entradas, que van desde los 950 hasta los mil 120 pesos.

Cartelera de diciembre del Auditorio Telmex ı Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento estos son todos los eventos que tiene disponibles para diciembre el Auditorio Telmex de Guadalajara, y los boletos pueden ser adquiridos tanto en taquillas o a través de Ticketmaster.

