Bloqueos de carreteras HOY 4 de diciembre por agricultores en Jalisco

Los bloqueos por manifestaciones de agricultores se han estado llevando a cabo desde este lunes 2 de diciembre en diversos puntos del país, y este jueves 4 de diciembre continúan afectando la circulación vial.

Los productores agrícolas de al menos siete entidades se encuentran manifestándose mediante bloqueos carreteros en puntos de conexión claves, debido a que sus demandas no fueron escuchadas por las autoridades.

Este miércoles fue aprobada en lo general la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, así mismo, también se aprobó la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, pero la discusión continúa en lo particular este jueves.

Campesinos arribaron en tractores y camiones a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la llamada Ley de Aguas ı Foto: Cuartoscuro

Estas son las carreteras bloqueadas hoy 4 de diciembre

Los productores agrícolas de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Veracruz y Zacatecas advirtieron que continuarían con el cierre y bloqueo de carreteras y vialidades este jueves.

Este jueves, Guardia Nacional Carreteras informó que en Jalisco continúa el cierre parcial de circulación de la carretera Ojuelos-Aguascalientes con dirección hacia Aguascalientes por un accidente vial.

#TomePrecauciones en #Jalisco continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 036+000 de la carretera Ojuelos-Aguascalientes, con dirección Aguascalientes. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jJMrLEYBnQ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 4, 2025

En la Carretera Aguascalientes-Zacatecas se registra un cierre total de circulación, y el cierre total de circulación en la Carretera Guadalajada-Zacatecas continúa por presencia de personas.

Asimismo, en Zacatecas continúa el cierre total de circulación cerca de la caseta de cobro Número 87 Osiris en la Carretera San Luis Rio Colorado-Mexicali, y en la carretera Zacatecas-Durango hay un cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

De igual forma la Carretera Zacatecas-Saltillo continúa con un cierre total de circulación, al igual que la Carretera Querétaro-Irapuato en Guanajuato, ambas por presencia de personas.

Por otra parte, en Chihuahua la Carretera Saucillio-Delicias continuaba con un cierre parcial de circulación cerca de la caseta de cobro “Saucillo” por manifestantes, y en la Carretera Puente Interior Guadalupe Tornillo de Ciudad Juárez se registra un cierre total de circulación.

Asimismo, se registró un cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes en la Carretera Puente Interior Zaragoza en Ciudad Juárez, mientras que en Querétaro también se registra cierre parcial cerca de la caseta de cobro Palmillas.

En Guanajuato continúa el cierre parcial de circulación en la Carretera Querétaro-San Luis Potosí, y en la Carretera Salamanca-León continúa el cierre total con dirección a Irapuato, León y Silao, al igual que en la Carretera Irapuato-Zapotlanejo.

Ante este cierre de vialidades se recomienda a los conductores de automóviles particulares y de autobuses de transporte a pasajeros tomar precauciones y atender las indicaciones y actualizaciones de las autoridades correspondientes.