Esteban Villegas confía en Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, expresó su voto de confianza a Ernestina Godoy, tras su designación como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esteban Villegas afirmó que Ernestina Godoy es una mujer con experiencia, formación y conocimiento de lo que implica encabezar una institución de esa magnitud.

Esteban Villegas recordó que Ernestina Godoy ya fue fiscal en la Ciudad de México, “la ciudad más grande y más compleja del país”, lo que, agregó, le da herramientas reales para asumir la responsabilidad nacional.

Esteban Villegas afirmó que la relación que tuvieron Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy en la Presidencia de la República no representa ningún problema; por el contrario, consideró que puede ser un factor que facilite la comunicación institucional entre la Federación y los estados.

“Es una mujer cercana a la Presidenta de la República; eso para mí no es malo, porque va a haber mucha más coordinación”, declaró Esteban Villegas.

Esteban Villegas insistió en que lo importante será que la nueva fiscal pueda demostrar autonomía y ofrecer resultados.

Esteban Villegas aseguró que confía en que Ernestina Godoy hará un buen trabajo y reiteró que su gobierno está dispuesto a colaborar de manera institucional. “Yo, en lo personal, le doy mi voto de confianza para que pueda hacer un buen trabajo, para que pueda responder y se vea la autonomía”, expresó.

Esteban Villegas señaló que una vez que Ernestina Godoy se estabilice en el cargo buscará reunirse con ella para abordar los temas que más importan a Durango, especialmente los relacionados con seguridad y procuración de justicia. Subrayó que su administración mantendrá una postura de diálogo y coordinación, priorizando siempre los asuntos que afectan directamente a las familias duranguenses.

Finalmente, Esteban Villegas reiteró que espera una Fiscalía eficiente, profesional y cercana a los estados. Afirmó que su gobierno seguirá atento a la evolución de la institución y a la manera en que la nueva titular impulse resultados en beneficio del país.

