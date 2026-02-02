Tras 7 horas de bloqueo, liberan la Autopista del Sol.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y las autoridades de Guerrero informaron que se retiró el bloqueo realizado por un grupo de pobladores del municipio de Juan R. Escudero en la Autopista del Sol, tras 7 horas interrupción a la circulación.

La liberación de la autopista ocurrió después de un diálogo entre los inconformes y funcionarios del estado y del Gobierno de México.

“Se restablece la circulación en el km. 321 de la Autopista del Sol, así como en las casetas de Palo Blanco y La Venta”, señalaron las autoridades de Guerrero.

Después del bloqueo, se pidió a la población conducir con precaución, debido a que sobre la vía se desarrolla un dispositivo de seguridad vial.

En tanto, CAPUFE dio a conocer que se registra carga vehicular en ambos sentidos de la Autopista del Sol, a la altura del Poblado Tierra Colorada.

“Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes, por lo que se restablece la circulación. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos”, escribió Caminos y Puentes Federales en la red social X.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes, por lo que se restablece la circulación. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos. Maneja con precaución. Para más… — CAPUFE (@CAPUFE) February 2, 2026

¿Por qué bloquearon la Autopista del Sol?

Los pobladores que bloquearon la Autopista del Sol exigían entablar un diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para exponerle sus demandas en seguridad.

El grupo de habitantes del municipio de Juan R. Escudero denunciaron que han recibido amenazas de muerte, presuntamente, realizadas por policías comunitarios ligados al crimen organizado. En ese sentido, también pedían que los grupos de policías comunitarias no ingresaran a sus localidades.

Las amenazas llegaron a comisarios de diversas comunidades, por lo que los pobladores decidieron realizar el bloqueo cerca de las 8:00 horas de este lunes 2 de febrero del 2026.

Bloqueo en la Autopista del Sol. ı Foto: Redes sociales

A la manifestación se sumaron transportistas, quienes bloquearon el paso de los vehículos con sus unidades, a fin de exigir el diálogo con las autoridades.

Al lugar acudieron representantes del gobierno del estado y del Gobierno de México, quienes lograron un acuerdo, el cual ya fue firmado entre comisarios y habitantes de la región.

Este conflicto tuvo sus orígenes el pasado 30 de enero, cuando organizaciones comunitarias intentaron ingresar a comunidades de los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero, con el argumento de combatir a grupos criminales en la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR