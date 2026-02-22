Suspensen clases y actividades culturales en Querétaro este 23 de febrero

Este domingo se registraron actos de violencia en algunos estados del país, por lo que las autoridades de Querétaro supendieron las actividades culturales este domingo, así como las clases de este lunes.

Debido a los hechos de violencia que fueron reportados en los estados vecinos de Querétaro, el gobernador del estado, Mauricio Kuri, realizó una reunión con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado para establecer líneas de comunicación y operaciones en la entidad.

La Secretaría del Gobierno del Estado de Querétaro reiteró que en el estado de Querétaro el ambiente es seguro y tranquilo; sin embargo, la Secretaría de Cultura de la entidad suspendió las actividades culturales del domingo.

Reunión del gobernador de Querétaro con autoridades en la nueva Policía Estatal de Querétaro (POES) ı Foto: Redes Sociales

Suspenden clases en Querétaro para el lunes 23 de febrero

Debido a los hechos que se registraron en algunos estados del país, se tomaron medidas de prevención en Querétaro, por lo que se suspendieron las actividades académicas en el estado.

La Secretaría de Educación de Querétaro informó que; con el objetivo de salvaguardar la integridad y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y del personal docente y administrativo, se suspendieron las clases presenciales de este lunes.

Esta suspensión de clases del lunes 23 de febrero se realizará en todos los planteles de educación básica, media superior y superior, sin importar si estos son públicos o privados.

“Se exhorta a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información que se emitirá a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado, donde se dará a conocer oportunamente la reanudación de las actividades académicas” se puntualiza en el comunicado.

Comunicado de la Secretaría de Educación de Querétaro ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué se suspendieron clases en Querétaro?

Durante las primeras horas de este domingo se registraron bloqueos viales en Jalisco y en otras entidades del país, y estos fueron derivados de un operativo que realizaron las fuerzas federales en Tapalpa.

En dicho operativo realizado por trabajos de inteligencia militar central del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, se abatió al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y seis integrantes del CJNG fueron abatidos durante el operativo que se realizó durante la mañana de este domingo.

Conforme a la información de la Secretaría de la Defensa (Defensa), Oseguera Cervantes perdió la vida mientras era trasladado hacia la Ciudad de México, y las autoridades correspondientes serán las encargadad de las actividades periciales para identificar el cuerpo del capo.

Instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.