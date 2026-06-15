¿Quién es Ariana F, la mujer detenida en Cholula?

Elementos de la Policía Municipal de Cholula, Puebla detuvieron a una mujer por conducir en presunto estado de ebriedad acompañada de sus hijos; uno de los menores de edad grabó el momento de la detención y el video se hizo viral.

Una mujer fue detenida el pasado 11 de junio en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, Puebla por elementos de la Policía Municipal, a quienes señaló por utilizar fuerza excesiva durante el proceso.

Una de los dos hijos de la mujer grabó la detención, y entre gritos y llanto señaló que una policía le jaló el cabello a su su mamá; además, pedía que no la tocaran a ella o a su hermano, y que dejaran a su mamá.

El 14 de junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CNDH Puebla) emitió un comunicado sobre las “presuntas vulneraciones de derechos humanos en agravio de una mujer y sus dos hijos -un infante y una adolescente- durante la actuación de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.”

Informaron que se encuentran haciendo investigaciones por el probable uso indebido o desproporcionado de la fuerza, inobservancia de las autoridades municipales al interés superior de la niñez y la difusión pública inddebida de imágenes y videos de la mujer.

📑Posicionamiento de la #CDHPuebla sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos de una familia en San Andrés Cholula pic.twitter.com/MwE84ldBZW — CDH Puebla (@CDHPuebla) June 14, 2026

¿Quién es Ariana F. , la detenida en Puebla?

Más tarde se dieron a conocer más videos que fueron grabados por elementos de la Policía poblana, en los que la detenida asegura que conoce “a todos los narcos de Veracruz y de Oaxaca”, y señala que presuntamente mantuvo una relación amorosa con el contador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por diez años.

En dichos videos la mujer se identificó como Ariana F de 35 años de edad, quien aseguró que se dedicaba a vender joyería en Puebla y que mantuvo una relación con el contador del CJNG.

Además, incluso señaló al aspirante de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec Oaxaca, José Antonio Pérez Aréchiga; quien posteriormente negó lo que Ariana dijo a los servidores públicos.

📢🍺 Siguen saliendo mas videos de Lady CJNG, la mujer que estaba siendo arrestada en frente de sus hijos por manejar borracha. Presume conocer a todos los narcos de México y además acusa a políticos de lavar dinero. pic.twitter.com/S4cih1s2Jb — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) June 15, 2026

El 14 de junio la diputada Nay Salvatori publicó un video acompañada de “Ari”, quien brindó su testimonio sobre lo ocurrido y señaló que se encuentra viviendo una revictimización.

En el video Ariana pidió disculpas e informó que ella no es de Puebla; asimismo, señaló que en el momento se puso “como loca” debido a la forma en la que fue detenida y porque se encontraba preocupada por sus hijos.

Ariana dijo que comenzó a decir “cosas incongruentes por miedo”, y aseguró que los elementos la agredieron físicamente durante todo el proceso, y que ella no sabía información sobre el paradero de los menores de edad.

La diputada señaló que los videos no deberían haber sido “legalmente difundidos”, y precisó que la hija de Ariana se encontraba recibiendo atención médica en una ambulancia porque presuntamente fue agredida físicamente.

“Hoy en lugar de que las autoridades justifiquen o expliquen por qué el actuar de sus elemntos te vuelven a revictimizar, te vuelven a vulnerar filtrando videos en donde ahora te ponen en riesgo, porque al decir incongruencias esas incongruencias te están llevando a que hoy tu vida corra peligro” señaló Nay Salvatori.

El que pregunta no se equivoca.



Comparto el testimonio de la madre Ari, quien asegura haber sido víctima de diversas irregularidades durante su detención y que hoy enfrenta una nueva forma de revictimización tras la difusión de videos que nunca debieron hacerse públicos.



Más… pic.twitter.com/7Sx4Izzdhq — Nay Salvatori (@Naysalvatori) June 14, 2026

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