Deportivo Río de Luz reabre en Ecatepec; termina el cobro por usar canchas, afirman

Los vecinos de Ecatepec, Estado de México, disfrutan de un nuevo espacio deportivo gratuito. El Deportivo Río de Luz, ubicado en la esquina de avenida Central y calle Alfredo del Mazo, reabre sus puertas tras una rehabilitación integral que pone fin a cuatro décadas de abandono y al cobro por su uso, un beneficio directo para la comunidad.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirmó durante la inauguración que “se acabó el negocio con los espacios públicos de Ecatepec“. Subrayó que en el municipio “se gestó una cultura de muchos años de hacer de los espacios públicos un negocio”, pero que ahora estos lugares son de libertades y derechos para niñas y niños, y no deben ser fuente de lucro para nadie.

Transformación del Deportivo Río de Luz es resultado de la colaboración

La transformación del Deportivo Río de Luz es resultado de una colaboración entre el gobierno federal y la administración local. La cancha de futbol 7 de pasto sintético, que antes era de tierra, fue construida con recursos del programa Mundial Social 2026, una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Gobernación, Turismo y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

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Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, titular de Sedatu en el Estado de México, explicó que la visión de la presidenta Sheinbaum es que “el futbol no tenía que ser solamente de los que podían pagar un boleto para ir a ver en el estadio”, sino que el deporte debe estar al alcance de todo el pueblo. Por ello, se trabajó con el municipio para identificar el lugar idóneo para esta cancha.

El programa Mundial Social 2026 ha realizado 55 acciones en 38 municipios del Estado de México, de las cuales tres se ubican en Ecatepec, incluyendo en Río de Luz y dos más en Jardines de Morelos.

Por su parte, el gobierno municipal de Ecatepec complementó la obra con la rehabilitación de las canchas de basquetbol y futbol rápido, la instalación de juegos infantiles y la colocación de luminarias, entre otras mejoras. Vianey Duarte Pineda, directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec (Imcufideem), detalló estas acciones que dignifican el espacio.

La nueva cancha de futbol siete con pasto sintético sustituye a un antiguo terreno de tierra gracias a recursos provenientes de un programa federal. ı Foto: Especial.

Ecatepec agradece apoyo de Claudia Sheinbaum

La alcaldesa Cisneros Coss agradeció el apoyo de la presidenta Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacando que lo más valioso de estas rehabilitaciones es brindar un lugar digno a la niñez del municipio. Este proyecto forma parte de un programa municipal más amplio que busca rehabilitar 500 espacios públicos que, como el Deportivo Río de Luz, llevaban décadas sin intervención.

Con estas acciones, Ecatepec consolida una política de recuperación de espacios para la comunidad, asegurando que el acceso al deporte y la recreación sea gratuito y un derecho fundamental para todos sus habitantes.

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JVR