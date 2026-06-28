FENAPO 2026 impulsa el turismo internacional en SLP

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante la presentación de la cartelera internacional para la FENAPO 2026.

Con la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, consolida sin límites a San Luis Potosí como destino internacional gracias a la cartelera que está conformada por Katy Perry, Mötley Crüe, Yandel Sinfónico, Bizarrap y Kenia Os, además de una amplia oferta musical para todos los gustos que se presentará de manera gratuita en el Foro de las Estrellas.

El Gobernador Ricardo Gallardo comentó que la expectativa generada por esta edición ya rebasó las fronteras del país al anunciarse que agencias de viajes y empresas de tours de diferentes estados de México, así como de Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, ya promocionan paquetes turísticos para asistir a la mejor feria del país, reflejo del posicionamiento que ha alcanzado la FENAPO gracias a una programación artística de primer nivel en beneficio del entretenimiento y la convivencia familiar.

El Foro de las Estrellas será sede de grandes espectáculos gratuitos con artistas de talla mundial. ı Foto: Gobierno SLP

El Gobernador del Estado destacó que este interés nacional e internacional fortalece la proyección de San Luis Potosí como sede de grandes eventos y genera beneficios directos para los sectores turístico, hotelero, restaurantero y comercial, al incrementar la llegada de visitantes y la derrama económica en beneficio de miles de familias potosinas.

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Finalmente, aseguró que el Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente con los sectores productivos y las instituciones responsables de la seguridad, movilidad y atención turística para garantizar que las y los visitantes disfruten de una experiencia de primer nivel, con servicios de calidad, infraestructura adecuada y el ambiente familiar que distingue a la Feria Nacional Potosina, consolidándola como una de las más importantes y concurridas de México.

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