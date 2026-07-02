Ecatepec renueva calles y plazas en Santo Tomás Chiconautla

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó la entrega de los trabajos de reencarpetamiento asfáltico en el corazón de Santo Tomás Chiconautla.

Miles de familias en Santo Tomás Chiconautla, Ecatepec, ven una nueva luz en sus calles. Tras décadas de abandono, siete vialidades principales y la emblemática Plaza Hidalgo han sido completamente repavimentadas, y se instalaron mil 180 luminarias modernas.

Esta acción, impulsada por el gobierno municipal, beneficia directamente a cerca de siete mil hogares, transformando la vida cotidiana de sus habitantes.

Hoy, mano a mano con las y los vecinos, inauguramos 13 calles en el pueblo originario de Santo Tomás Chiconautla.



Cada calle que recuperamos representa justicia para comunidades que durante años fueron olvidadas. Hoy avanzamos con obras integrales que transforman la movilidad,… pic.twitter.com/QQmoP9D8x6 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) July 2, 2026

Destacan el programa “Cimientos de Esperanza“, en su modalidad ”Mano a Mano“

Este esfuerzo forma parte del programa municipal "Cimientos de Esperanza“, en su modalidad ”Mano a Mano“, donde la colaboración ciudadana es fundamental. Las autoridades locales aportan los materiales, mientras los vecinos contribuyen con la mano de obra.

Este esquema permitió la construcción de calles de concreto hidráulico en Las Parcelas. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss, al recorrer las arterias viales, destacó la unión entre la población y el ayuntamiento.

“Hoy estamos más unidos que nunca el gobierno y el pueblo de Ecatepec”, afirmó, subrayando que se concretan obras en todos los rincones.

Las calles pavimentadas con asfalto incluyen Plaza Hidalgo, Francisco I. Madero, Matamoros Oriente, Matamoros Sur, Matamoros Norte, Progreso y Reforma, caminos vitales que padecieron deterioro.

Las cuadrillas comunitarias del municipio de Ecatepec aportaron su esfuerzo para el embellecimiento y colocación de concreto en la zona de Las Parcelas. ı Foto: Especial.

Además de la mejora asfáltica e iluminación, se realizaron trabajos de poda, retiro de desechos y balizamiento, mejorando el entorno urbano.

La respuesta de la comunidad es positiva. Elizabeth González, vecina beneficiada, compartió su gratitud por la mejora para nuestra colonia. El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que en la localidad se pavimentan 35 calles. Este plan se suma a otras inauguraciones recientes, y proyecta más de 500 vías de comunicación este año bajo este esquema de trabajo conjunto.

La alcaldesa refrendó su compromiso de abatir el rezago histórico de Ecatepec, gracias a la participación activa entre el gobierno y los habitantes.

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JVR