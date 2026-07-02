Restaurantes de Baja California reciben Estrellas Michelin 2026

El liderazgo femenino marca el rumbo del crecimiento empresarial en el sector alimentario con una fuerte presencia en las aperturas recientes.

Ensenada, Baja California, celebra la excelencia culinaria de sus restaurantes, que una vez más han sido distinguidos con las prestigiosas Estrellas de la Guía MICHELIN 2026. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la entrega de estos reconocimientos, consolidando a la entidad como un referente gastronómico a nivel mundial y atrayendo la mirada de turistas y amantes de la buena mesa.

Este logro posiciona a Baja California entre los grandes destinos culinarios del planeta, compitiendo con potencias como la Ciudad de México y Oaxaca. “Es el resultado de años de esfuerzo, innovación y talento que caracteriza a nuestra cocina”, afirmó la mandataria estatal.

El respaldo institucional a los prestadores de servicios fortalece la proyección de la frontera como un imán para el turismo de alta gama. ı Foto: Especial.

Baja California es la segunda entidad del país con más Estrellas MICHELIN

Actualmente, Baja California es la segunda entidad del país con más Estrellas MICHELIN, testimonio de la calidad y riqueza de sus ingredientes. Por tercer año consecutivo, la oferta gastronómica bajacaliforniana forma parte de la afamada Guía, subrayando su consistencia y compromiso con la excelencia.

La gastronomía se ha convertido en un motor fundamental para el turismo y el desarrollo económico de Baja California. Genera empleos, apoya a pequeños productores locales y fomenta el crecimiento de las comunidades. Cada restaurante distinguido es un embajador de la identidad y riqueza cultural del estado.

A nivel nacional, la industria restaurantera es una fuente vital de empleo, sustentando a más de 3.8 millones de personas en todo México. La participación de las mujeres es cada vez más notoria, liderando seis de cada diez nuevas aperturas de restaurantes, una tendencia que Baja California también refleja.

La Guía Michelin vuelve a reconocer lo mejor de nuestra cocina… Una razón más que confirma que Baja California es para ti.⭐️❤️ pic.twitter.com/1Adj27bCYZ — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 2, 2026

Respaldar este sector significa apostar por el talento local y promover la identidad de Baja California. El secretario de Turismo, Miguel Ángel Badiola Montaño, destacó que el impulso de la gobernadora ha sido clave para fortalecer este posicionamiento. La distinción en la Guía MICHELIN es un reconocimiento al esfuerzo colectivo que proyecta la grandeza de Baja California al mundo.

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JVR