Capturan a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila

Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, fue detenida este fin de semana como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos durante su administración municipal.

La exfuncionaria enfrenta diversas carpetas de investigación por peculado, ejercicio abusivo de funciones y lavado de dinero, entre otros señalamientos.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Nuevo León, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Posteriormente, Flores Guerra fue trasladada a un Centro de Reinserción Social en territorio coahuilense, donde continuará el proceso legal en su contra.

Registro de detención de Tania Flores Guerra ı Foto: Redes sociales

Exalcaldesa enfrenta varias investigaciones

De acuerdo con la información oficial, Tania Flores Guerra fue arrestada alrededor de las 19:00 horas del sábado en la colonia San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. La Fiscalía estatal precisó que la orden de captura corresponde, inicialmente, a los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Las investigaciones señalan que durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Múzquiz, entre 2022 y 2024, se habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos. Entre los señalamientos figuran presuntos desvíos de dinero, asignación irregular de contratos y posibles actos de abuso de autoridad.

Según las autoridades, la exfuncionaria acumularía al menos 11 carpetas de investigación que incluyen las acusaciones por lavado de dinero.

Además, las indagatorias contemplan un presunto desfalco de millones de pesos, líneas de investigación refieren que las posibles irregularidades alcanzarían más de 20 millones de pesos derivados de la asignación de obras públicas y contratos municipales.

En diciembre del año pasado fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, específicamente por la presunta asignación ilegal de obra pública y contratos durante su administración.

Tania Flores Guerra ı Foto: Tania Flores

Fue detenida con anterioridad

Trasciende la información sobre una detención anterior, el pasado 9 de junio, la exalcaldesa también había sido detenida junto con su hermano Antonio Flores, luego de una persecución policial registrada durante la madrugada. De acuerdo con lo compartido, ambos fueron interceptados cuando circulaban en un vehículo blindado a exceso de velocidad.

Tras solicitarles identificaciones, las autoridades señalaron que los hermanos abordaron el vehículo e intentaron retirarse del lugar. En aquella ocasión fueron detenidos por presuntos insultos a la autoridad, aunque posteriormente recuperaron su libertad mientras continuaban las investigaciones.

Ahora, la exalcaldesa deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente en Coahuila, donde las autoridades determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones por los delitos que le son imputados.

🔴 El diputado local del PT y aliado de Morena en Coahuila, Antonio 'Tony' Flores Guerra, fue detenido en un operativo en Múzquiz por ignorar una orden de alto en un filtro de seguridad. Su hermana Tania Flores Guerra, exalcaldesa del municipio, también fue arrestada. pic.twitter.com/5zvZbnmrfY — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 10, 2026

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