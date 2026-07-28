Américo Villarreal promete justicia para Dafne en Tamaulipas

Durante el encuentro sostenido en El Mante, el mandatario estatal reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se comprometió a garantizar justicia plena para Dafne, la menor que perdió la vida durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero; tras un emotivo encuentro en El Mante, la familia expresó su confianza en el mandatario, quien aseguró que se aplicará todo el peso de la ley a los responsables de este lamentable suceso.

La abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, abordó al gobernador a su llegada al Parque Zaragoza, donde entregaba instalaciones renovadas; con la voz entrecortada, la señora Martínez demandó justicia para su nieta, recibiendo de inmediato la solidaridad y el apoyo del mandatario. Villarreal Anaya refrendó su compromiso de que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza.

En respuesta a la exigencia de la familia y amigos de Dafne, el gobernador subrayó: “Tengan la certeza que me uno a estas voces; a estas voces, que yo también me sumo con esta solicitud de justicia, justicia en toda la extensión de la palabra”; el mandatario enfatizó que su gobierno no será omiso ante hechos que lastiman a la sociedad tamaulipeca.

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Villarreal Anaya recordó que, como parte del proceso de investigación, ya hay personas en prisión preventiva relacionadas con el caso; aseguró que se aplicará “todo el peso de la justicia” para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, garantizando que la verdad prevalezca en este doloroso episodio que enluta a una familia de la región.

El gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, escuchó las solicitudes planteadas por los familiares de la menor. ı Foto: Especial.

Por su parte, la señora Juana Laura Martínez, rodeada de periodistas, manifestó al gobernador su voto de confianza; “Vamos a darle el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia”, expresó, pidiendo al mandatario continuar con las acciones necesarias para que el caso de su nieta no quede impune y se logre una resolución justa.

El gobernador Villarreal Anaya concluyó su intervención reafirmando el compromiso de su administración con la búsqueda de justicia en todos los ámbitos; destacó la importancia de trabajar unidos, sociedad y gobierno, para construir un Tamaulipas donde la justicia sea un pilar fundamental, asegurando mejores oportunidades y bienestar para las nuevas generaciones y para toda la población.

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JVR