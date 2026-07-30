Mando Unificado de la Zona Oriente reduce 53% robo de vehículos y mejora la percepción de seguridad en Edomex: Inegi

La reducción de 53 por ciento en el robo de vehículos en los 15 municipios donde opera el Mando Unificado Zona Oriente confirma los resultados de esta estrategia de seguridad, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez mediante las Mesas de Paz.

Como parte del Plan Integral para la Zona Oriente, la coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno también se refleja en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el segundo trimestre de 2026, las ocho ciudades evaluadas en la entidad mejoraron su percepción de seguridad; seis de ellas pertenecen a esta región donde opera el Mando, lo que coincide con la disminución de uno de los delitos que impactan a la ciudadanía: el robo de automotores.

A más de un año de su implementación, las autoridades aseguraron 20 mil 152 vehículos, de los cuales 6 mil 655 contaban con reporte de robo vigente y 13 mil 497 presentaban alguna irregularidad. Además, aseguraron mil 929 unidades de transporte, entre ellas 673 con reporte de robo y mil 256 con alguna anomalía, en respuesta a los despliegues focalizados para combatir estos ilícitos.

Las acciones operativas también permitieron recuperar mercancía con un valor estimado de 121 millones 81 mil 13 pesos, derivado de operativos de inspección, labores de inteligencia e investigación en corredores carreteros, zonas industriales y puntos estratégicos de la región.

Asimismo, las autoridades aseguraron 49 millones 563 mil 815 pesos en efectivo, con lo que afectaron la capacidad financiera de grupos dedicados a actividades ilícitas.

El Mando Unificado Zona Oriente opera en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, con patrullajes preventivos, filtros de revisión, despliegues tácticos y acciones coordinadas que fortalecen la seguridad de las y los mexiquenses.

En la sesión número 143 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

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FGR