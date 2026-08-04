Inauguran la 62.a muestra nacional de ganado cebú

La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró los trabajos de la 62 Edición de la Exposición Nacional de Ganado Cebú en el puerto de Acapulco.

Al inaugurar la 62.ª edición de la Exposición Nacional de Ganado Cebú, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que hay un gran compromiso de su administración para fortalecer este sector, mejorar las condiciones y calidad de producción, a través de un gran avance en materia de inversión y tecnología.

En compañía de productores y representantes del sector, la mandataria informó que, con el propósito de construir una ganadería de excelencia en todas las regiones del estado, se ha impulsado la aplicación de tecnología de punta y herramientas de mejora genética, lo que ha permitido avanzar en sólo dos años lo que antes podía tomar hasta 10 o 12.

De igual manera, indicó que, en el último año, se ha realizado la transferencia de más de 500 embriones, acercando a las productoras y productores nuevas posibilidades para fortalecer la producción y obtener ejemplares de mayor calidad.

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Destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia de mejoramiento genético, repoblamiento y sanidad, así como una coordinación con el Gobierno federal para prevenir y controlar al gusano barrenador; adicionalmente, se construyen corrales de manejo en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.

“En conjunto, estas acciones representan una inversión de más de 57 millones de pesos, para impulsar la mejora genética, proteger la sanidad del ganado, generando mejores oportunidades para los productores de nuestro estado”, señaló.

Con la presencia del presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Óscar Thomas Obregón, la jefa del Ejecutivo estatal indicó que hay un gran compromiso para trabajar de cerca con el sector ganadero, escuchar sus necesidades y acompañar su esfuerzo para que tenga resultados positivos.

Puntualizó que Guerrero ha dado un paso importante en el fortalecimiento de esta actividad, pasando del octavo al cuarto lugar nacional en ganado de registro.

Durante su participación, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena, explicó que estos resultados se deben a un trabajo en conjunto, por lo que expresó su reconocimiento y agradecimiento a la gobernadora por el impulso decidido que le ha dado a este sector.

El presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, destacó el papel de la gobernadora como una líder con gran visión para el campo, con un trabajo enfocado a mejorar las condiciones y programas del agro. “Los ganaderos están orgullosos y satisfechos de ser escuchados y atendidos por su gobernadora”, dijo.

Evelyn Salgado inaugura la 62 Exposición Nacional de Ganado Cebú en Acapulco

El sector ganadero de Guerrero recibe un impulso significativo con la inversión de más de 57 millones de pesos, destinados a fortalecer la producción y mejorar la calidad del ganado Cebú en la entidad. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la 62 Edición de la Exposición Nacional de Ganado Cebú en Acapulco, donde refrendó el compromiso de su administración con los productores locales.

Esta inversión se enfoca en la aplicación de tecnología de punta y herramientas de mejora genética, buscando construir una ganadería de excelencia en todas las regiones del estado. Gracias a estas acciones, Guerrero ha logrado avanzar en tan solo dos años lo que antes tomaba una década, posicionándose como un referente nacional en el sector.

Un logro destacado es el ascenso de Guerrero del octavo al cuarto lugar nacional en ganado de registro, un indicador claro del éxito de las estrategias implementadas. Este progreso se traduce en ejemplares de mayor calidad y una producción más eficiente para los ganaderos.

Entre las acciones concretas, se ha realizado la transferencia de más de 500 embriones en el último año, acercando a los productores nuevas posibilidades para fortalecer su hato. Esta iniciativa es parte de una estrategia integral que abarca el mejoramiento genético, el repoblamiento y la sanidad animal.

La gobernadora Salgado Pineda enfatizó que “estas acciones representan una inversión crucial para impulsar la mejora genética y proteger la sanidad del ganado, generando mejores oportunidades para las productoras y los productores de nuestro estado. Gracias a este esfuerzo, avanzamos hacia una ganadería más productiva, más sana y con la calidad necesaria para competir con los mejores ejemplares de México y del mundo”.

¡Guerrero hace historia! Con gran emoción inauguramos en Acapulco la LXII Exposición Nacional de Ganado Cebú, que por primera vez tiene como sede al #HogarDelSol. En este encuentro entregamos apoyos para seguir fortaleciendo a las y los productores ganaderos, quienes impulsan una… pic.twitter.com/KeTIhJUW5p — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 4, 2026

Adicionalmente, se trabaja en coordinación con el Gobierno de México para prevenir y controlar el gusano barrenador, una amenaza importante para la salud del ganado. Como parte de la infraestructura de apoyo, se construyen corrales de manejo en regiones clave como Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.

Óscar Thomas Obregón, presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, reconoció la visión de la gobernadora para el campo guerrerense. “Los ganaderos están orgullosos y satisfechos de ser escuchados y atendidos por su gobernadora”, afirmó, destacando el impacto positivo de los programas y el enfoque en las necesidades del sector.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (SAGADGRO), Alejandro Zepeda Castorena, también subrayó que estos resultados son fruto de un trabajo conjunto y agradeció el impulso decidido que la gobernadora ha dado al sector. La administración estatal reafirma su compromiso de seguir trabajando de cerca con los ganaderos, escuchando sus necesidades y acompañando sus esfuerzos para asegurar resultados positivos y sostenibles en el tiempo.

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JVR