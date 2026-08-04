Presentan plan para dar solución al tema de la planta GPO en Topolobampo

El comisionado del Gobierno de la República, Mauricio Rodríguez Alonso, presentó los ejes fundamentales para el saneamiento ecológico de la región.

Un plan integral para la conservación ambiental y el bienestar comunitario de la Bahía de Ohuira fue presentado en Los Mochis, Sinaloa. La iniciativa busca resolver el conflicto por la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, buscando acuerdos definitivos entre las partes involucradas.

Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de la República para el tema GPO, destacó que las acciones responden a inquietudes del colectivo “Aquí No” y comunidades. “Este plan responde a las inquietudes que históricamente han planteado el colectivo, así como las comunidades”, indicó, subrayando un esfuerzo de diálogo.

El plan aborda temas ambientales, sociales y económicos. Propone evaluar y restaurar la bahía, sanearla y cuidar su flora y fauna. En gestión de riesgos, se establecerá un centro de atención inmediata y la empresa implementará medidas para prevenir derrames o fugas, garantizando la seguridad de la zona.

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La propuesta atiende directamente las inquietudes planteadas por el colectivo socioambiental Aquí No en el municipio de Ahome. ı Foto: Especial.

Para el desarrollo económico, se plantean apoyos a pescadores con motores y consideración de vedas. A los agricultores, se les busca asegurar disponibilidad de recursos y reducir gastos logísticos, pilares para la producción agrícola regional.

Rodríguez Alonso enfatizó que el Plan es resultado de un diálogo entre las partes, no una autoría gubernamental. Su contenido atiende las propuestas del Colectivo y reconoce la disposición de las comunidades, el pueblo Mayo-Yoreme y la empresa.

La empresa GPO ya mostró disposición a los compromisos. El colectivo analizará el Plan y lo socializará con las comunidades antes de una postura definitiva. El Gobierno de México hace un llamado a mantener el diálogo para construir una solución en beneficio de la gente.

En la presentación estuvieron presentes funcionarios federales y estatales clave, como Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, y Ángel Moisés Piña García, delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, entre otros, destacando el respaldo institucional al acuerdo.

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JVR