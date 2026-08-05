Colocan primera piedra del Hospital del Río Sonora para atender daños por derrame de 2014

Colocan la primera piedra del Hospital de la Región del Río Sonora, el 5 de agosto de 2026.

Con la colocación de la primera piedra, este 5 de agosto comenzó la construcción de un hospital en el municipio de Ures, Sonora, con servicios de toxicología, nefrología y análisis de metales pesados como parte de las acciones para atender a las comunidades afectadas por la contaminación del río Sonora, ocurrida el 6 de agosto de 2014.

El inmueble forma parte del Plan de Justicia para Cananea y su entrega está prevista para abril de 2027. Tendrá una inversión de 597.6 millones de pesos y contará con 14 camas censables, 18 no censables, 10 consultorios, un quirófano y una sala de tococirugía.

La unidad ofrecerá atención en nefrología, hemodiálisis, ginecología y obstetricia, medicina interna, cirugía general, pediatría y toxicología. También tendrá un laboratorio para detectar metales pesados, además de un área de vigilancia epidemiológica que identificará riesgos y dará seguimiento al estado de salud de la población.

Colocan la primera piedra del Hospital de la Región del Río Sonora, el 5 de agosto de 2026. ı Foto: SICT

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, afirmó que las características del inmueble responden a las necesidades específicas de las comunidades del río Sonora.

“No vamos a construir una unidad genérica. Vamos a construir un hospital diseñado desde las necesidades reales de esta población, que atienda las necesidades epidemiológicas específicas de este territorio y lo que su historia exige” Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar



El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el proyecto ya cuenta con los recursos necesarios y sostuvo que la fecha de entrega se mantiene para abril de 2027.

Colocan la primera piedra del Hospital de la Región del Río Sonora, el 5 de agosto de 2026. ı Foto: SICT

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, destacó que la dependencia federal volverá a edificar infraestructura de salud después de más de cien años.

¿Qué pasó en el río Sonora?

La contaminación del río Sonora y Bacanuchi ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando se registró un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, propiedad de Grupo México.

Aunque Grupo México se comprometió a pagar mil 500 millones de pesos para subsanar los daños, hasta la fecha falta por cubrir un adeudo de mil millones de pesos, por lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha advertido que se reactivará el proceso en su contra.

“Depositó 500 [millones de pesos], faltan mil millones de pesos para iniciar todas las obras de saneamiento del río Sonora. Y estamos esperando ese depósito. Si no, pues se reactiva todo, ¿verdad?, porque hay un compromiso de que, en efecto, se tiene que depositar todo el recurso”, declaró el pasado 16 de marzo.

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cehr