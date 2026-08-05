Desafueran a ediles de MC en Ixhuatlán y Úrsulo Galván, acusados de asesinato y desaparición

El Pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó, por mayoría, la eliminación de la inmunidad procesal para los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, ambos funcionarios emanados del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Raúl González Martínez y Bertín Bravo fueron señalados de participar en delitos graves. El primero fue acusado como presunto autor intelectual del homicidio y privación ilegal de la libertad de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, mientras que el segundo fue ligado a la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su chofer, Ignacio López, ocurridas en mayo pasado.

La resolución del Congreso no implica una sentencia de culpabilidad contra los funcionarios municipales, pero permite que enfrenten las acusaciones de las autoridades ministeriales en un eventual juicio.

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A la sesión desarrollada a puerta cerrada asistió el edil de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, quien declaró ser inocente de las imputaciones realizadas en su contra.

En tanto, la defensa del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, negó cualquier relación con el homicidio y secuestro de la periodista. También sostuvo que no conocía personalmente a la víctima.

Ante las resoluciones emitidas por el Congreso local, los liderazgos estatales y nacionales del partido Movimiento Ciudadano señalaron la existencia de una persecución política en contra de los ediles que resultaron electos en los comicios del año pasado.

Asimismo, la dirigencia partidista indicó que Morena ha ejercido presiones sobre sus autoridades municipales para forzar su incorporación a la Cuarta Transformación (4T).

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JVR