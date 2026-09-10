Puebla moderniza el Aeropuerto Hermanos Serdán para ampliar vuelos y servicios

El proyecto de reestructuración fue presentado en coordinación con directivos de la empresa Grupo Mundo Maya.

Los usuarios del Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán” contarán con instalaciones más amplias y mejores servicios de conectividad aérea, tras la firma de un acuerdo entre las autoridades estatales y la iniciativa privada.

La intervención busca atender la creciente demanda de pasaje y carga en el centro del país. Con ello, la terminal poblana reforzará su papel como punto estratégico de transporte en la región.

El proyecto contempla la modernización directa del inmueble, el aumento de la capacidad aeroportuaria en salas de espera y pistas, así como la renovación del equipamiento tecnológico para agilizar la operación diaria.

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Con estas mejoras, los viajeros experimentarán tiempos de espera menores en los procesos de abordaje y documentación, además de contar con instalaciones operativas más seguras y funcionales.

Con una inversión histórica, el Aeropuerto Internacional de Puebla se va a #TransformarEnGrande. ✈️☝🏼✨ pic.twitter.com/aqhaS81jI1 — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 10, 2026

En el aspecto económico, la remodelación impulsará las actividades turísticas y comerciales locales, permitiendo que productores, empresarios y visitantes dispongan de rutas de traslado más eficientes hacia otros puntos de México.

La formalización del convenio contó con la presencia de directivos de Grupo Mundo Maya y del Gobernador de Puebla, quienes enfatizaron la necesidad de coordinar inversiones que impacten en la competitividad regional.

“Es fundamental trabajar de manera coordinada para impulsar proyectos que beneficien a la población y fortalezcan la competitividad de la entidad”, coincidieron los representantes durante el anuncio del proyecto.

Las acciones operativas consolidarán la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Serdán. ı Foto: Especial.

La administración estatal destacó que esta alianza estratégica atiende necesidades operativas que el aeródromo poblano mantenía pendientes ante el constante crecimiento demográfico e industrial del área metropolitana.

El Aeropuerto Hermanos Serdán, ubicado en Huejotzingo, constituye una pieza clave dentro del esquema de transporte del centro de México, al ofrecer conectividad directa con diversos destinos nacionales.

Los trabajos de actualización se ejecutarán por etapas para no interrumpir las operaciones vigentes de las aerolíneas ni afectar el itinerario usual de los viajeros.

Con estas acciones, la entidad proyecta consolidar una terminal aérea eficiente, adaptable y con capacidad técnica para cubrir los requerimientos comerciales de la próxima década.

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JVR