Vinculan a proceso y dan prisión preventiva a exdirector de movilidad de Tlapa por extorsión

Un Juez de Control vinculó a proceso a Simitrio “N”, exdirector de movilidad del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Un Juez de Control vinculó a proceso a Simitrio “N”, exdirector de movilidad del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en perjuicio de una persona moral.

La resolución judicial se dictó durante la continuación de la audiencia inicial, momento en el que el Ministerio Público aportó los datos de prueba indispensables para sustentar la acusación penal contra el exservidor público.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, al tiempo que fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

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Las investigaciones ministeriales señalan a Simitrio “N” como presunto integrante del grupo delictivo denominado “Los Tlacos”.

La aprehensión previa del procesado se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial dictada en su contra, mediante una acción coordinada en la que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

⭕️ #FGEGuerrero obtiene vinculación a proceso contra Simitrio “N”, presunto integrante de “Los Tlacos”, por extorsión agravada en Tlapa de Comonfort.



De acuerdo con las investigaciones, el imputado, quien se desempeñaba como Director de Movilidad y Transporte del municipio, es… pic.twitter.com/xB2j8BWOBx — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) September 11, 2026

Tras la vinculación judicial, la Fiscalía General del Estado de Guerrero ratificó que continuará con el fortalecimiento de las investigaciones y el despliegue de acciones de coordinación interinstitucional.

El organismo procurador de justicia precisó que el objetivo de dichas tareas operativas radica en llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables por el delito de extorsión y otras conductas ilícitas que afectan a la población y al sector productivo del estado.

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JVR