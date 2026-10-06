Mujer recibe 47 años de prisión por homicidio de su esposo en Tecámac

Sentencian a mujer a 47 años de prisión por matar a su esposo

Una mujer fue sentenciada a 47 años y seis meses de prisión luego de que un juez determinó su responsabilidad en el homicidio de su esposo, ocurrido el 19 de octubre de 2025 en un inmueble ubicado en el conjunto urbano Paseos del Bosque III, en Tecámac, Estado de México.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ese día la ahora sentenciada se encontraba con la víctima en un domicilio de la calle Cedro Blanco, donde ambos habrían iniciado una discusión.

La Fiscalía estableció que, durante el altercado, Lizbeth Reyes Martínez tomó un arma punzocortante y lesionó en varias ocasiones a su esposo, provocándole la muerte. Después de los hechos, la mujer habría abandonado el inmueble a bordo de un vehículo Mini Cooper.

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Posteriormente, según las indagatorias, regresó al domicilio acompañada de dos hombres, entre ellos José Eduardo “N”, quien también fue detenido y enfrenta un proceso penal relacionado con estos hechos.

#Sentenciada



Lizbeth Reyes Martínez, fue sentenciada por un Juez, a 47 años y seis meses de prisión luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditó su responsabilidad en el homicidio de su cónyuge, hechos registrados el 19 de octubre de 2025 en el municipio de #Tecámac. pic.twitter.com/pjb5mBR0nW — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 7, 2026

¿Cómo ocurrió la investigación por el homicidio en Tecámac?

La FGJEM señaló que el 20 de octubre de 2025, familiares de la víctima acudieron al inmueble para buscarlo; sin embargo, presuntamente se les impidió ingresar al lugar.

Las investigaciones permitieron establecer que posteriormente Reyes Martínez y uno de los hombres que la acompañaban se trasladaron a un inmueble ubicado en la colonia Jorge Jiménez Cantú, en Tlalnepantla, donde presuntamente sustrajeron una camioneta Chevrolet Tracker propiedad de la víctima.

A partir de las diligencias realizadas por la Fiscalía, se localizó el cuerpo de la víctima en el inmueble de Paseos del Bosque III. La mujer fue posteriormente detenida en el municipio de Nezahualcóyotl y trasladada al penal de Ecatepec, donde quedó a disposición de un juez.

Tras el proceso judicial, la autoridad determinó imponerle una pena de 47 años y seis meses de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño y una multa de 447 mil pesos.

El caso corresponde a una investigación iniciada en octubre de 2025 por el homicidio de un hombre en Tecámac. La sentencia comunicada por la FGJEM representa la resolución judicial contra Reyes Martínez, mientras que el proceso penal de José Eduardo “N” continúa por su presunta participación en los hechos.

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MSL