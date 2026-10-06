Sentencian a 7 detenidos relacionados con huida de ‘Wicho’, exalcalde de Santo Tomás de los Plátanos

En el Estado de México, fueron sentenciadas 7 personas relacionadas con la evasión del expresidente electo del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández de Paz, alias “Wicho”, detenido por su presunta relación con el grupo criminal “La Familia Michoacana” en el marco de la “Operación Enjambre”.

Entre las personas culpables de los delitos de evasión, abuso de autoridad, robo con violencia y daño en bienes, se encuentran la exsecretaria del Ayuntamiento, Violeta Hernández Paniagua, la exprimera regidora, María Raquel Rubio Rodríguez, y los expolicías municipales Martín Santana Martínez y Ángel Díaz Zarco.

Aunque omitió detallar penas o sanciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que también obtuvo sentencias de condena en contra de otras tres mujeres identificadas como Nélida Ávila Chamorro, Litzy Mariana Domínguez Vilchis y Araceli Domínguez Vilchis.

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#Resultados #OperaciónEnjambre



La #FiscalíaEdoméx obtuvo sentencias de condena en contra de Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis, Ángel Díaz Zarco, Martín Santana Martínez, María Raquel Rubio Rodríguez y Violeta Hernández Paniagua,… pic.twitter.com/8lPIRK4F9W — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 6, 2026

El 17 de diciembre de 2024, Pedro Luis Hernández de Paz escapó durante su toma de protesta para evitar ser detenido por agentes de la FGJEM junto a su esposa, María del Rosario Matías Esquivel, quien hasta entonces se desempeñó como presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos.

Sin embargo, “Wicho” fue aprehendido el 8 de febrero de 2025 en el municipio de Valle de Bravo y posteriormente vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión. Su esposa, señalada por el mismo ilícito, fue detenida el 23 de enero de 2025 en un fraccionamiento ubicado en los límites de Toluca y Metepec.

🚨 Alcalde electo en Edomex 'huye' en su toma de protesta



Pedro Luis Hernández, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, junto a su esposa, salieron corriendo para escapar de las autoridades, durante su toma de protesta; según los reportes, tenía una… pic.twitter.com/CCVB1LYY3J — Político MX (@politicomx) December 17, 2024

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía mexiquense, el 23 de abril de 2024, “Wicho” habría realizado llamadas telefónicas a un candidato político, a quien presuntamente amenazó con dañar a su familia si no abandonaba su aspiración a la alcaldía de Santo Tomás.

En 2021, “Wicho” habría secuestrado a un familiar de una candidata opositora a la presidencia municipal para exigirle que desistiera de participar en la elección y amenazarla con causarle daño a la víctima, presuntamente para facilitar que su esposa, María del Rosario Matías Esquivel, ganara la contienda.

Pedro Luis Hernández de Paz, alias “Wicho”. ı Foto: Cortesía

La fiscalía también señaló que ambos “mantenían nexos con un grupo criminal con orígenes en Michoacán y utilizaban recursos públicos para financiar actividades ilícitas”. Asimismo, presuntamente ordenaban a elementos de la policía municipal brindarles protección y reportar las actividades de las corporaciones de seguridad federales y estatales.

Además, según las indagatorias, ambos servidores públicos presuntamente facilitaban datos personales en posesión del Ayuntamiento, entre ellos registros catastrales y padrones de programas sociales, para permitir al grupo criminal actos de intimidación y extorsión contra habitantes de Santo Tomás.

Suman 27 sentencias en marco de ‘Operativo Enjambre’

Por separado, el Gabinete de Seguridad informó que suman 27 personas sentenciadas en el marco del “Operativo Enjambre”, una estrategia de seguridad para identificar y detener a servidores públicos presuntamente vinculados con delitos de alto impacto y grupos delictivos.

En la estrategia participan autoridades locales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional.

Con información de Alan Gallegos.

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