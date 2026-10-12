Reportan 4 personas muertas en Ensenada tras paso de Rachel en Baja California

Servicios de emergencia laboran en Ensenada tras el paso del ciclón "Rachel", el 12 de octubre de 2026.

Tras provocar distintas afectaciones en el municipio de Ensenada, Baja California, el ciclón post-tropical “Rachel” ha cobrado la vida de al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. En tanto, otras tres personas permanecen desaparecidas.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que este lunes fueron recuperados los cuerpos de dos mujeres y un menor en las inmediaciones del arroyo El Pípila, en la delegación Maneadero.

Asimismo, precisó que el cuerpo de una menor de 13 años fue recuperado el pasado 11 de octubre en el puente Magaña ubicado a cerca de la carretera estatal que conduce hacia La Bufadora.

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“En ese sentido estamos haciendo el barrido, estamos valorando, analizando los polígonos donde hemos estado localizando los cuerpos y trabajando de manera coordinada los tres niveles de gobierno”, comentó el funcionario en declaraciones a la prensa.

Monreal Noriega aclaró que hasta el pasado 11 de octubre al menos 7 personas se encontraban desaparecidas; sin embargo, tras el hallazgo de las cuatro víctimas, 3 personas permanecen como no localizadas.

... y rescatan a 32 personas en Ensenada

| Por Elizabeth Hernández

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza Aérea rescataron a 32 personas y 3 perros que permanecían incomunicados en el rancho Génesis, en Ensenada, después de que las lluvias de “Rachel” provocaron un deslave que dificultó el acceso terrestre.

Debido a las condiciones del terreno, la tripulación de un helicóptero UH-60 realizó tres maniobras aéreas para evacuar a los afectados, entre ellos 22 personas extranjeras y 10 mexicanas.

El traslado seguro del grupo de 32 personas y mascotas atrapadas por la crecida de ríos se concretó en el rancho Génesis. ı Foto: Especial.

Además del rescate, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional mantienen un operativo de búsqueda para localizar a una persona que habría sido arrastrada por la corriente del río Pípila.

Tras la evacuación, los militares trasladaron a las 32 personas a instalaciones sanitarias de la Defensa, donde personal médico les proporcionó atención y evaluó su estado de salud.

El despliegue forma parte del Plan DN-III-E, mediante el que las Fuerzas Armadas mantienen acciones de auxilio en Baja California ante los daños que ocasionaron las precipitaciones de “Rachel”.

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cehr