Declaran culpable a Gabriel ‘N’ por abuso sexual agravado contra su hija Dafne

Un juez declaró culpable a Gabriel “N” por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de su hija Dafne, dentro de un proceso judicial que inició en el año 2019, cuando Alejandra Quintos interpuso la denuncia.

La madre de la víctima afirmó que se logró justicia para la joven y externó su agradecimiento por la resolución, al tiempo que aseveró que los peritajes y pruebas presentadas durante el juicio sustentaron en su totalidad la responsabilidad del acusado.

Tras salir de la audiencia, la madre de la víctima explicó que el procedimiento penal proseguirá el próximo 15 de octubre con la imposición de la pena de prisión que se le impondrá a Gabriel “N” por la comisión del delito.

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Alejandra Quintos añadió que, aun cuando la defensa tiene garantizado el derecho de recurrir la sentencia, confía en que el juez dictará una pena privativa de la libertad contra el imputado.

En su mensaje, Alejandra Quintos recordó que su hija Dafne falleció al ser víctima de feminicidio en el contexto del caso vinculado con la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Pese a la muerte de la joven, la madre sostuvo que mantendrá la exigencia de justicia tanto en el expediente del abuso como en el proceso abierto por el homicidio por razones de género. En ese marco, realizó un llamado social a prestar atención a las señales de agresión sexual en niñas, niños y adolescentes.

La madre también cuestionó las dificultades y los señalamientos que enfrentan las víctimas al denunciar, citando el miedo y presuntos actos de corrupción como factores que silenciaron casos similares durante las tres décadas de operación de la academia militarizada.

Por su parte, Gabriel “N”, acusado y padre de la víctima, confirmó que impugnará la sentencia mediante una apelación que presentará en el plazo legal de 10 días ante los magistrados del tribunal estatal, además de promover quejas contra la decisión del juez.

El imputado criticó la valoración de las pruebas y sostuvo que los dictámenes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no acreditaban el delito.

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JVR