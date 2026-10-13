Denuncian a Carolina Viggiano ante el SAT por presunta simulación fiscal

Morena Hidalgo denunció ante el SAT a Carolina Viggiano por presunta simulación fiscal y uso de EFOS en la compra de un inmueble.

La dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, junto con senadores y diputados federales, presentó una denuncia formal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y la Fiscalía General en contra de Carolina Viggiano Austria.

La acción legal se fundamenta en la presunta comisión de un esquema de intermediación, simulación fiscal mediante Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), uso de recursos de dudosa procedencia y requerimiento ilícito.

El presidente estatal del partido, Marco Antonio Rico Mercado, encabezó la comitiva legislativa para solicitar de manera prioritaria el rastreo financiero de la adquisición y financiamiento de un inmueble. La propiedad bajo investigación se encuentra ubicada en la calle Sierra Nevada número 319, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

De acuerdo con el expediente entregado a las autoridades fiscales, la petición requiere aplicar la investigación bajo los artículos 69-B y 69-B Ter del Código Fiscal de la Federación. Los denunciantes señalaron que sociedades comerciales sin capacidad operativa congruente, entre ellas Borsa Inmuebles y Bienes Raíces y Corporativo Awiki, sirvieron presuntamente como vehículos financieros para encubrir la procedencia y el destino final de los fondos económicos empleadores.

Asimismo, la representación política expuso la existencia de vínculos institucionales y familiares. En la documentación provista se destaca que Corporativo Awiki figuró como contratista del Gobierno del Estado de Coahuila durante la gestión del exgobernador Rubén Moreira Valdez, cónyuge de la señalada.

A la par, se constató que Juan Pablo Beltrán Viggiano y Diego Beltrán Viggiano registraron el inmueble de Sierra Nevada 319 como su domicilio fiscal oficial.

Ante estos hallazgos, la dirigencia de Morena exigió formalmente a los organismos judiciales e inspectores del fisco auditar la “ruta del dinero” y la “ruta del beneficio”. El objetivo radica en identificar a los beneficiarios finales de las erogaciones e instrumentos legales procesados.

La comitiva estuvo respaldada por los senadores Sandra Simey Olvera Bautista y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, así como por las y los legisladores federales Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Ricardo Crespo Arroyo, Daniel Andrade Zurutuza y Eunice Abigail Mendoza Ramírez.

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JVR