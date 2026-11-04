Renuncia Yeraldine Bonilla a Secretaría General de Gobierno de Sinaloa; designan a Julio Saucedo

La exsecretaria General de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, el 19 de mayo de 2026.

Yeraldine Bonilla Valverde presentó su renuncia este miércoles a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa y, en su lugar, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, designó a César Julio Saucedo Barrón.

En sus redes sociales, informó que entregó su renuncia a la mandataria estatal, a quien le deseó “el mayor de los éxitos”. También agradeció al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por la oportunidad de ser la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno.

“Sinaloa es un estado maravilloso. Haber sido la primera Gobernadora, ha sido para mí el más alto honor en mi vida”, destacó Bonilla Valverde. “Entregué todo mi esfuerzo y energía en esos meses en los que me permitieron servirle a las y los sinaloenses”, aseveró.

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La ahora exfuncionaria no explicó los motivos de su renuncia, y se limitó a señalar que “la política nos exige, como nunca, oficio, entrega y mucha congruencia”.

A las y los sinaloenses pic.twitter.com/0rlAJWTWCt — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) November 4, 2026

El pasado 2 de mayo, luego de que Rubén Rocha Moya se separó temporalmente del cargo por primera vez, Yeraldine Bonilla, entonces secretaria General de Gobierno, asumió como gobernadora interina de Sinaloa.

Posteriormente, el 21 de agosto, Rocha Moya se reincorporó a sus funciones luego de una licencia de más de tres meses motivada por las acusaciones en su contra en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

A la sazón, Yeraldine Bonilla regresó a la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, luego de que Rocha Moya solicitó una segunda licencia, volvió a quedar como encargada del despacho del Ejecutivo hasta que el Congreso del Estado de Sinaloa resolvió, el 25 de agosto, que Graciela Domínguez Nava ocuparía la gubernatura interina.

Graciela Domínguez nombra nuevo secretario general de Gobierno

Tras la renuncia de Bonilla Valverde, este miércoles la gobernadora designó a César Julio Saucedo Barrón como secretario General de Gobierno.

Luego de tomarle protesta, le pidió desempeñar sus funciones “con el más alto sentido de humanismo, y de acercamiento con el pueblo”.

César Julio Saucedo Barrón, designado secretario General de Gobierno de Sinaloa, el 4 de noviembre de 2026. ı Foto: sinaloa.gob.mx

Saucedo Barrón es biólogo pesquero egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría en Ciencias Marinas por el Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como subsecretario de Pesca entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, así como su paso por la dirección del Instituto Sinaloense de Pesca y Acuacultura.

También cuenta con experiencia docente en ciencias del mar y trayectoria legislativa, pues fue diputado local de 1998 a 2001, periodo en el que presidió la Comisión de Pesca del Congreso del Estado.

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